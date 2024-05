Siden Jonas Vingegaard smadrede i asfalten på en nedkørsel ved Baskerlandet Rundt, har Tour-drømmen hængt i en tynd tråd.

Danskeren blev slået til lirekassemand med flere brækkede ribben, et smadret kraveben og en punkteret lunge, men med kun en måned til starten i Firenze, er håbet om et dansk Tour-hattrick langtfra slukket.

Der er dog en chance for, at stjernens Tour-skæbne først bliver afgjort i allersidste øjeblik, selvom Jonas Vingegaards genoptræning går over al forventning.

»Vi kan havne i et scenario, hvor vi skal træffe en beslutning, når der er deadline på indsendelse af truppen. Lige nu har vi brug for al den tid, vi kan få,« siger danskerens træner Tim Heemskerk.

Jonas Vingegaard var på toppen af cykelverdenen, da han for andet år i streg vandt Tour de France i sommeren 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Onsdag fortalte han til B.T., at den dobbelte Tour-vinder er rejst til Frankrig for at gå i gang med højdetræningen i håbet om at blive klar til sit titelforsvar. Visma-Lease a Bike meldte det selv ud torsdag.

Det kan altså ende med en gyser, hvor cykeldanmark skal holde vejret.

»Det er svært at forudsige Jonas' fremskridt de kommende uger, om det bliver de samme som hidtil. Man ser jo normalt den største forbedring først i et genoptræningsforløb, og for hver uge bliver forbedringerne gradvist mindre,« siger Tim Heemskerk.

»Nu er der 4,5 uge til Touren – 4 uger og så tapering week (hvor træningsmængden reduceres op mod en konkurrence, red.) Vi gør vores for at komme så tæt på 100 procent af hans kapacitet, og han har allerede taget mange skridt.«

Look who’s riding in the French Alps!



Good luck Jonas, step by step pic.twitter.com/xw6YkpfBrk — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) May 30, 2024

»Det første var genoptræning med en fysioterapeut efter hospitalet. Det andet var indendørstræning med en fysioterapeut også. Det tredje skridt var at træne udendørs med lidt mere volumen, og det fjerde var at tage et sted hen, hvor han kunne klatre og køre nedkørsler, komme op i høj fart igen (Vingegaard tog til Mallorca, red.).«

Den kommende tid vil han træne i Tignes, indtil resten af Visma-stjernerne kommer til byen til juni, på den anden side af Critérium du Dauphiné.

Her er forhåbningen, at Jonas Vingegaard kan deltage i højdetræningslejren med sine holdkammerater.

»De kommende uger er en fed periode for at forberede sig til højderne, og hvor vi kan give den lidt mere gas. Vi må se, hvordan hans krop responderer på den tyndere luft, og vi håber, at han får meget ud af det. Som regel responderer han godt på det,« siger Tim Heemskerk.

Alt er dog ikke fryd og gammen.

For Jonas Vingegaard er selvfølgelig bagud i forhold til samme tidspunkt i 2022 og 2023, hvor han ikke blev sat tilbage af uheld.

Der er et hul, der skal dækkes, og hver dag analyserer holdet, hvor meget han mangler at indhente.

»Det bliver mindre og mindre, men der er stadig arbejde, som skal gøres. Jeg tror, at vi har den tid, vi skal bruge, men jeg kan ikke sige, om det hul bliver lukket om 4 uger, 2 eller 3 måneder. Jeg kan kun sige noget om de forgangne uger, hvor han har forbedret sig nærmest hver dag. Men er fire uger nok?« spørger Tim Heemskerk.

Jonas Vingegaard vandt Tirreno-Adriatico først på året. Foto: Roberto Bettini/EPA/Ritzau Scanpix

I skrivende stund foregår en stor del af træningen med henblik på, at Jonas Vingegaard rammer sin kampvægt. Derfor er arbejdet med en ernæringsekspert ekstremt vigtigt lige nu, forklarer den erfarne træner.

En krystalkugle ejer han ikke. Han kan ikke spå om, hvorvidt vi får en danskerfest på de franske landeveje til sommer.

Men han påpeger én ting.

»Folk forstår ikke, hvor stort et styrt og hvor stort et traume, det var. Han lå på hospitalet i næsten to uger med en operation også.«

Har traumet sat sig i kroppen på ham i forhold til at komme på cyklen igen?

»Hvis de var styrtet som Jonas, ville alle have det på den måde, når de kommer udendørs, sætter farten op og kører ned af en nedkørsel. Det er menneskeligt, sådan hjernen fungerer. Jeg kender drenge som Jonas og Wout (Van Aert, der også er styrtet, red.) Det er imponerende. De kan træne deres hjerner.«

Om smerterne stadig sidder i Jonas Vingegaard efter chokket i Baskerlandet, ved Tim Heemskerk ikke.

Til gengæld har han, Vingegaard og holdet delt thyboen træningspas op i flere dele.

Jonas Vingegaard er lige nu i Tignes i gang med sin højdetræningslejr. Foto: Bax Lindhardt

For at skåne kroppen har han eksempelvis kørt to træningspas af en time frem for et på to timer.

En cocktail af stjernens voldsomme motivation – og lysten til at komme tilbage til sit gamle niveau, så han kan forsvare sin Tour-trone – har banet vejen til dér, hvor han er nu.

Men på trods af klatrerens vilde fokus ligger det ikke umiddelbart i kortene, at han når at køre et løb inden en eventuel Tour-deltagelse.

»Der er mere struktur i træning end løb, og jeg tror ikke, at det spørgsmål bliver aktuelt. Hvis det gør, tager vi det selvfølgelig seriøst. Hvis Jonas af en eller anden grund beder om et løb, så kigger vi på det.«

Umiddelbart er det dog ikke et problem for Vingegaard, vurderer Tim Heemskerk.

»Med styrtet har vi brug for al den træning som muligt. Lige nu kunne vi ikke gøre det meget bedre. Jonas følger virkelig ernæringsråd og træningsplanen virkelig godt. Han arbejder godt med holdet, og når en rytter som ham kommer ud af træningslejren, er de som regel i form. Ryttere, der ikke følger træningsplanen så slavisk, ville det være et problem for.«

Hvorfor skal Jonas egentlig kun køre Touren, hvis han er 100 procent klar?

»Jonas er Tour-vinder og har vundet løbet to år i træk. Det er en ledelsesbeslutning, at han kun stiller op, hvis han er 100 procent klar. Selvom det bliver meget svært at sige, om han er på 98 procent eller 100,« siger træneren.

Han understreger, at hans holdning er, at Vingegaard skal stille op til Tour de France for at vinde.

»Den plan, jeg har lavet i mit hoved er, at han er en del af et vindende hold. Hvis jeg arbejdede på en plan om at få ham på 10.-pladsen, ville jeg ikke arbejde sådan her. Men det handler også om faglig stolthed,« lyder det fra Tim Heemskerk.

»Fra nu af skal intensiteten yderligere op, så vi kommer op på et normalt træningsniveau. Og så will the magic happen. Håber vi.«