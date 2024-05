Jonas Vingegaard stormer lige nu afsted mod det, der kan blive en hel sensationel Tour de France-deltagelse.

Visma-stjernen er nemlig rejst til Frankrig som næste led i sin genoptræning efter det voldsomme styrt for knap to måneder siden ved Baskerlandet Rundt.

Nu er han nået så langt, at han kan krydse klinger med modbydelige bjerge ved Tignes og give sig i kast med højdetræning.

Det afslører hans træner, Tim Heemskerk, til B.T.

»Han har været afsted med familien på Mallorca, men nu begynder han højdetræningen i Tignes. Det er et nyt skridt for ham, og nu begynder det at ligne normal træning.«

»Han ankom til højderne i går (tirsdag, red.), og i første omgang er der ikke meget træning. Der skal han bare tilpasse sig højderne.«

Den dobbelte Tour-vinders træner erkender samtidig, at han er overrasket over, hvor meget Jonas Vingegaard har forbedret sig, siden styrtet 4. april.

Derfor lever Tour-håbet i den grad for thyboen, selvom Heemskerk stadig ikke kan udtale sig om, hvorvidt danskeren bliver klar til verdens største cykelløb.

Jonas Vingegaard smadrede alt modstand på 16. etape af Tour de France i fjor, der bød på årets eneste enkeltstart. Foto: Asger Ladefoged

Til gengæld har han et håb: At Jonas Vingegaard kan køre sig i form til Vismas højdetræningslejr, der begynder til juni.

Her kommer resten af storholdets Tour-tropper til Tignes til den sidste højdetræningslejr inden Tour-starten 29. juni.

»Vi forsøger at øge hans kondition på cyklen, men også at styrke hans skulder gennem øvelser og få ham tættere på den optimale vægt,« siger Tim Heemskerk.

»Mit håb er, at han kan træne med resten af holdet, når de kommer til Tignes efter Dauphiné på træningslejr forud for Touren og blive et fuldgyldigt medlem af holdet. Der er ikke truffet nogen beslutning endnu. Lige nu er det vigtigste i dag og i morgen.«

Efter styrtet 4. april tilbragte Jonas Vingegaard 12 dage på hospitalet i Vitoria Gasteiz i Spanien med flere brækkede ribben, et brækket kraveben og en punkteret lunge.

Tirsdag 7. maj spærrede cykelverden op, da en video af danskeren på landevejene omkring Glyngøre blev lagt ud på sociale medier. Her var det første gang siden styrtet, at Vingegaard satte sig i sadlen.

Dernæst tog han altså til Mallorca med familien for at prøve kræfter med et kuperet terræn, inden turen altså er gået til Tignes.

»Han har forberedt sig på bedst mulig vis ved at klatre lidt og træne nedkørsler på Mallorca, hvor han for første gang rigtig kom op i fart igen. Der handlede det om at være et sted med et godt klima, og hvor han kunne nyde tiden rundt om træningen med familien. I Tignes handler det mere om performance med normal træning, massage osv.,« siger Tim Heemskerk.

»Jeg tror, at det var godt for ham at være sammen med familien dernede, hvor de havde nogle gode stunder, og han kunne genoplade batterierne. Det var godt for ham at få en pause, hvor der var godt vejr, og han fik trænet.«

Oprindeligt skulle Jonas Vingegaard have kørt Critérium du Dauphiné, der starter på søndag.

