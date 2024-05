I ugevis har Jonas Vingegaard været omgærdet af mystik og hemmelighed.

Tour-stjernens mareridtsstyrt ved Baskerlandet rundt har fået hele cykeldanmark til at holde vejret, mens man venter i spænding på, om Visma-stjernen når at blive Tour-klar.

Men så snart offentligheden har søgt nyt om Jonas Vingegaard, har holdet i stedet låst døren til omverdenen og slugt nøglen – så det stort set har været umuligt at vide, hvordan danskeren havde det.

Nu kan B.T. dog løfte en del af sløret for, hvordan det går den danske Tour-stjerne.

»Det er let udholdenhedstræning lige nu. Vi bliver nødt til at indse, at han har mistet noget god form af at ligge på hospitalet, så han næsten ikke lavede noget i tre uger,« siger Jonas Vingegaards træner Tim Heemskerk til B.T.

»Det har selvfølgelig indflydelse på hans form, men vi ved også, at han vil respondere meget hurtigt på træning. Det betyder ikke, at jeg ved, om han bliver klar til Touren.«

Tirsdag 7. Maj kom nyheden endelig. Den, vi havde ventet på. Her lagde Visma – Lease a Bike en video op af danskeren under en træningstur på landevejene tæt på Glyngøre.

Det var første gang, Jonas Vingegaard var tilbage på cyklen udendørs – 33 dage efter han brækkede et kraveben samt flere ribben og punkterede en lunge ved det voldsomme styrt.

Jonas Vingegaard er tilbage på cyklen. Foto: Foto: Visma - Lease a Bike Vis mere Jonas Vingegaard er tilbage på cyklen. Foto: Foto: Visma - Lease a Bike

Nu giver Vingegaard-lejren lidt flere oplysninger om, hvor han står henne træningsmæssigt.

»Lige nu kører han helt stille og roligt 34-35 km i timen. Hvis det går godt, kan han køre lidt længere i morgen og lidt længere dagen efter,« siger Tim Heemskerk om Vingegaard, man ser fræse rundt omkring Glyngøre i videoen.

Og det bliver han ved med i de kommende uger, lyder det fra træneren, der jævnligt hører fra Vingegaard.

»Jeg har kontakt med ham, han har en fysioterapeut i Danmark, og han har en ernæringsekspert, der er begyndt at arbejde med ham. Så vi gør alt, hvad vi kan hver eneste dag. Uden at presse for meget på.«

»Han bliver i Danmark lige foreløbigt. Han er et godt sted lige nu. Vejret er ikke dårligt, han skal ikke køre i bjerge endnu, så for nu er Danmark det rigtige sted for ham og hans fysioterapeut.«

Selvom det herfra bliver en kamp mod uret for Jonas Vingegaard, hvis han vil være i stand til at forsvare sin Tour-titel og gå efter et hattrick, er det stadig for tidligt at sige noget om, hvor realistisk det er at se ham på de franske landeveje til juli.

Holdet – og Jonas Vingegaard – kommer til at træffe en daglig vurdering af danskerens tilstand frem mod sommerens storløb.

»Hvis det gør ondt på ham, når han cykler, så planlægger vi bare, at han træner indendørs. Jeg kommer ikke til at presse ham, så han bliver udmattet, fordi jeg kender ham rigtig godt. Han har ikke brug for så meget af den type træning,« forklarer Tim Heemskerk.

Den hollandske Visma-Lease a Bike-træner Tim Heemskerk og Jonas Vingegaard under en træning ved vulkanen Teide på Tenerife i fjor. Vis mere Den hollandske Visma-Lease a Bike-træner Tim Heemskerk og Jonas Vingegaard under en træning ved vulkanen Teide på Tenerife i fjor.

Og man sporer da en snert af optimisme fra hollænderen, når han taler om Jonas Vingegaards restitution.

»Hvad vi ved fra de sidste seks år, hvor vi har arbejdet med Jonas, er, at det kan gå virkelig hurtigt. Han er motiveret, han er positiv, men han er også mentalt virkelig stærk. Vi ved, at han vil respondere virkelig hurtigt på træning. Hurtigere end nogen andre jeg kender til. Der er ingen, der forbedrer sig så hurtigt, som ham,« siger Heemskerk.

Faktisk kan de danske cykelfans håbe på store nyheder allerede i en meget, meget nær fremtid. Fortsætter de lovende takter, kan Vingegaards Tour-deltagelse blive bekræftet snart.

»Hvis det stadig tegner godt om en uge, kan det godt være, at vi kan sige: ‘Okay, vi gør det.’«

Inden da kræver det dog, at Jonas Vingegaards genoptræning går som smurt. At han får klaret sine træningspas ordentligt, og at der ikke opstår komplikationer.

Helt bekymringsfrie er de kommende uger altså langtfra.

»Den eneste bekymring er, at hans krop stadig er ved at komme sig fra brækkede ribben, hudafskrabninger, operationen på lungerne og det hele – alle traumerne mod hans krop. Det vil tage energi fra genoptræningen,« fortæller Tom Heemskerk.

Lige nu skal Jonas Vingegaard genfinde grundformen med træningspas, der som sagt sagtens kan klares i Danmark.

Jonas Vingegaard under Tirreno-Adriatico. Danskeren vandt det italienske kyst til kyst-løb i marts. Foto: Roberto Bettini/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard under Tirreno-Adriatico. Danskeren vandt det italienske kyst til kyst-løb i marts. Foto: Roberto Bettini/EPA/Ritzau Scanpix

Derfra skal der træffes et valg i forhold til at øge intensiteten. Dernæst vil det naturlige skridt være at tage på højdetræningslejr, hvis alt går godt.

»Min fornemmelse er stadig, at vi har brug for to-tre uger for at se, om basistræningen har givet nok til, at han kan indgå i højintensitetstræning. Og hvis han kan det, og vi kan lægge en god plan for de sidste fem uger, vil mit gæt være, at Jonas siger ja. Så skal jeg give min holdning, og alle i performanceteamet skal gøre det samme,« siger Tim Heemskerk.

Forleden opfordrede Bjarne Riis Jonas Vingegaard til at stille op til Tour de France – uagtet om han er i topform.

