I forbindelse med en voldsom brand i Bælum, som fandt sted sent lørdag aften, er der fundet to omkomne.

Politiet vurderer, at der er tale om et ægtepar i 50'erne, som bor på adressen.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse søndag aften.

»Vi arbejder grundigt og minutiøst – og vi holder vores muligheder åbne, når vi efterforsker. Det gør vi, så vi kan afdække både en brandårsag og en dødsårsag samt de nærmere omstændigheder,« udtaler politikommissær Carsten Straszeks fra Nordjyllands Politi .

Han pointerer, at der kan gå nogle dage, før politikredsen har mulighed for at frigive yderligere oplysninger fra selve efterforskningen,

»Og det arbejde er ofte af længerevarende karakter – og derfor går der også et stykke tid, før vi på grundlag af vores efterforskning kan komme med konklusioner,« lyder det fra ham.

Tidligere har man fra Nordjyllands Politis side oplyst, at man ikke kunne komme i kontakt med ægteparret, men at deres biler stod parkeret ved huset.

Derfor frygtede man, at ægteparret var omkommet i ilden. En frygt, der nu er bekræftet.

Grunden til at der skulle gå knap et døgn, før man fik bekræftet, at der var omkomne på stedet, er sikkerheden.

Branden var meget voldsom. Slukningsarbejdet tog derfor lang tid, før man sikkert kunne trænge ind i den brændte gård.

Det intense arbejde fortsætter på stedet.

»Vi er massivt til stede i området for øjeblikket, og vi fortsætter derude så længe, at det er nødvendigt,« lyder det fra Carsten Straszek ifølge pressemeddelelsen.

Han pointerer i den forbindelse, at politiet forventer at være synlige på og omkring brandstedet i de kommende dage.

Nordjyllands Politi oplyser, at de nærmeste pårørende er underrettede.