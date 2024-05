Da Julian Alaphilipe krydsede målstregen som første mand i Fano i torsdags, betød det noget helt specielt.

Den franske superstjerne har været igennem en stor nedtur siden et styrt i foråret 2022, og det har taget hårdt på Soudal Quick-Step-rytteren.

Det fortæller hans kæreste, tv-værten Marion Rousse i et interview med den store franske sportsavis L'Équipe.

Inden Giro d'Italia, hvor Alaphilippe hentede den nylige etapesejr, gav hun ham et råd.

Marion Rousse og Julian Alaphilippe. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Marion Rousse og Julian Alaphilippe. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg foreslog, at han kunne blive hjemme (fra højdetræningslejr, red.), jeg forklarede ham, at han selvfølgelig ikke ville mærke effekterne fra højderne, men efter sin træning ville han i det mindste kunne nyde sin have, sin søn og mig,« lyder det fra Rousse.

»Tom Steels (en af sportsdirektørerne på Soudal Quick-Step, red.) og holdlægen var enige med ideen, fordi han kunne komme på andre tanker, inden han skulle afsted til Giroen.«

Marion Rousse blev for ufrivilligt centrum for et drama, da hun for nogle måneder tilbage var genstand for skarp kritik fra Julian Alaphilippes chef, Patrick Lefevere.

