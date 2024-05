De fleste kender nok Leonardo da Vincis maleri af Mona Lisa, men meget få kender til baggrunden for det mere end 500 år gamle kunstværk.

Men nu kan en af hemmelighederne være afsløret.

Ann Pizzorusso, der er geolog og kunsthistoriker med speciale i Leonardo da Vinci og renæssancetiden, mener at have fundet svar på, hvad maleriets baggrund forestiller.

»I sin notesbog nævner han at være i Lecco,« siger hun til CNN.

Ann Pizzorusso mener at have løst et af de mange Mona Lisa-mysterier.

Lecco ligger på den sydøstlige bred af Comosøen i Italien

Ifølge Pizzorusso kan man se Leccos unikke klippeformation i horisonten på maleriet af Mona Lisa, mens vandmassen forestiller Comosøen.

Pizzorusso har 'gemt' på hemmeligheden i 30 år, men da hun i denne uge vendte tilbage til Lecco, var hun ikke i tvivl om, at alt passede.

Derfor vil hun præsentere sine resultater på en geologikonference i byen.

Her ses Lecco, som skulle være baggrunden på Mona Lisa-maleriet.

Den mulige opklaring af lokationen fører til et nyt spørgsmål om Leonardo da Vincis verdenskendte kunstværk.

»Vi ved ikke, hvem Mona Lisa er, men nogle mener, at hun var en rig toscansk købmandskone,« siger Pizzorusso med henvisning til en populær historisk teori, der handler om, at personen på maleriet var baseret på den italienske adelsdame Lisa Gherardini.

»Hvorfor placerede han hende i dette vilde, utæmmede miljø? Det her er ikke Toscana. Hvad forsøgte han at fortælle os ved at placere denne fredfyldte, gådefulde dame i dette barske, alpine miljø? Jeg er virkelig spændt på, hvad hans budskab til os var.«