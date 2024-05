Da to mongolske bjergbestigere i sidste uge blev fundet døde på Mount Everest bare en kilometer fra bjergtoppen, var det uvist, om de nåede toppen af bjerget før deres død.

Nu afslører ny data fra deres mobiltelefoner, at de faktisk satte deres fødder på verdens højeste bjergtinde. Data viser også præcis, hvornår de nåede toppen.

Det skriver Everest Chronicle.

53-årige Usukhjargal Tsedendamba og 31-årige Purevsuren Lkhagvajav begav sig tidligere på måneden op mod bjergtoppen. Desværre lykkedes det dem ikke at komme ned fra bjerget med livet i behold.

»Duoen nåede toppen sammen og tog billeder af hinanden. Selvom vejret ser fint ud på billedet, var det en meget blæsende dag. De må være løbet tør for energi og ilt under nedstigningen,« siger Pemba Sherpa fra 8K Expeditions, som de to klatrere var en del af.

I billedernes metadata kunne det ses, at de to klatrere stod på toppen af bjerget 13. maj klokken 11:57.

Det var kun fire dage, inden det første lig blev fundet.

Tsedendambas lig blev fundet i 8600 meters højde fredag efter flere dage med eftersøgninger og redningsoperation, der var blevet vanskeliggjort af dårligt vejr.

Dagen efter fandt eftersøgningshold også Lkhagvajavs lig godt 400 meter længere nede af bjerget.