Afsavn til familien og venner. Utallige timers ventetid. Og ringe hotelværelser.



Livet som professionel cykelrytter er ikke en dans på roser fyldt med luksus og glamour. Derfor har B.T. rakt ud til en lang række danske cykelryttere for at tage en snak om ofringer og udfordringer, man møder i livet på landevejen.

I denne artikel med Andreas Kron fra Lotto Dstny, der kæmper for at holde venskaber ved lige og er gået gennem et bræk-mareridt i jagten på at forfølge drømmen som cykelrytter.

Hvad er for dig det største afsavn som cykelrytter?

»Man ser ikke sin familie særlig tit. Min kone (Andreas og Ida blev gift i fjord, red.) ser jeg ikke så tit. Nogle gange er vi heldige, så kan hun være med på noget højdetræningslejr. Hun har også to nevøer, som vi er meget tætte med, og de vokser rigtig meget, når de er helt små, og pludselig er de så blevet et halvt år, inden vi har set dem.«

»For det meste er det familien, der er afsavn og så også venner. Det kan desværre også være vanskeligt at holde venskaber helt oppe at køre, når man er i Danmark en uge ad gangen hver femte måned.«

Hvor ofte ser du og din kone hinanden, og hvordan får I det til at fungere?



»Jeg vil sige, at vi ikke ser hinanden særlig meget, men det er den person, jeg ser mest ud over min værelseskammerat på holdet, der heldigvis er Jonas (Gregaard, red.) eller Jarrad Drizners. Jeg har det rigtig godt med begge dem begge. Det gør det mere hyggeligt at være afsted, det betyder også meget. Men altså, ja. Konen og mig, det er ikke så tit, vi ses.«

»Nu skal jeg blandt andet på højdetræningslejr med holdet, hvor vi ikke ses i fire uger. Kører man også Touren, ses man jo heller ikke særlig meget. Men det har vi vænnet os til. Indimellem er der hårde perioder, men det er det hele værd i forhold til de oplevelser, vi også har haft med den her verden.«

»Det er jo min drengedrøm, men det bliver også stille og roligt hendes og familiens drøm og opbakninger, det er det vigtigste i det her. Uden opbakning fra familie, både min egen og hendes, går det ikke. Nu er vi et par. Vi er gift, og hendes familie har også været støttende fra dag ét. Den slags betyder meget, for hun er også meget væk fra sin familie (parret bor i Andorra, red.).«

»Desværre er det sådan, at de er vant til, at jeg ikke er der til særlig mange ting. Men det er sådan, det er. Det er et langt stykke tid af ens liv, men efter karrieren stopper det også.«

Andreas Kron (th.) med Mads Pedersen (tv.) og Jonas Vingegaard til Tour de France i 2022. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Andreas Kron (th.) med Mads Pedersen (tv.) og Jonas Vingegaard til Tour de France i 2022. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Er der nogle begivenheder, du har misset på grund af den livsstil, du lever?



»Åh. Der er mange, mange begivenheder, jeg har misset, men det er svært at sige ‘den her.’ Der er klart nogle forskellige ting, men min kones bror blev gift. Den gik jeg glip af og var ikke hjemme. Det er selvfølgelig højtider med familie, man rigtig gerne ville have været til. Men det er desværre noget, der følger med og noget, man har vænnet sig til.«

»Det er sådan, det er, og så lærer man også at blive glad for de små ting. Hvis man endelig er hjemme på en familiefødselsdag og kan være der for eksempel. Så sætter man selv mere pris på det, og familien sætter også mere pris på det. Det er vigtigt at huske, når man endelig er der.«

Din kone ofrer vel også en masse ting, i og med at hun rejser med dig til Andorra?

»Hun er meget familiemenneske og flyver heldigvis også hjem til fødselsdage og heldigvis flyver hun også hjem, når der er fødselsdag med familien, fordi det er nødvendigt at have en balance.«

»Men det er jo os ryttere, der får al opmærksomheden. Det gør jeg også nu, når det handler om mig, og hvad jeg ofrer. Det er bare lige så meget folk omkring mig, der ofrer noget. Ens bedsteforældre - for eksempel - ofrer også noget. De får ikke set en så ofte, de vil rigtig gerne ses. Det er ikke kun os ryttere, der ofrer. Det er familien hele vejen rundt. For at vi kan leve vores drøm.«

Spanien har generelt været godt for Andreas Kron: Her vinder han en etapesejr i Vueltaen i fjor. Foto: Lorena Sopena/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Spanien har generelt været godt for Andreas Kron: Her vinder han en etapesejr i Vueltaen i fjor. Foto: Lorena Sopena/AP/Ritzau Scanpix

Hvad gør man sig af tanker i forhold til at stifte familie på et tidspunkt med den livsstil, I har?

»Det er selvfølgelig nogle tanker, vi gør os, nu er vi stadig begge meget unge (Kron er 25, red.). Det er ikke noget, vi er gået i gang med at planlægge, men jeg tror, man adapter til den tid. Der er nogle udfordringer, men jeg tror også, at det giver noget glæde som rytter, når karrieren går op og ned, at komme hjem til et barn, der er ret ligeglad med, om far har vundet et eller andet stort cykelløb.«

»På trods af udfordringerne er det ikke noget, jeg på nogen måde er nervøs for. Men det er tanker, man skal gøre sig. Det kræver meget af hinanden og familien.«

Er der noget med, eller nogle guilty pleasures, du tillader dig selv? Noget, du savner fra Danmark?



»Når jeg kommer til Danmark, vil jeg rigtig gerne have mig en surdejsbolle med noget ost eller rugbrød. Det glæder jeg mig altid til. Og nogle gange køber vi da også rugbrød i lufthavnen og tager med hjem. På sigt håber jeg også at gå i gang med surdej, så jeg kan få lavet mig noget rugbrød. Så det meste danske bagværk, det kan jeg rigtig godt lide. Og så bare den danske kultur. Jeg nyder at være i Danmark, når jeg er endelig er der.«

Men der er ikke en særlig guilty pleasure, når du skal gøre det ekstra lækkert for dig selv?

»Når jeg er i Danmark og har pause, så vil jeg rigtig gerne forbi Ismageriet. Det må være den.«

Hvad er din værste hoteloplevelse?

»Alle siger, at maden er god i Italien, men vi havde en frygtelig oplevelse der for to år siden. Vi endte med at brække os allesammen på grund af maden på hotellet. Vi boede ikke på aleneværelser, og man kunne ikke skubbe sengene fra hinanden – der var ikke rigtig plads. Det må være den værste.«