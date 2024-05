53-årige Ron Benjamin var ude på en cykeltur, da han blev bortført og taget som gidsel af Hamas den 7. oktober.

Nu er han blevet fundet død, oplyser talsmand Daniel Hagari fra det israelske militær. Det rapporterer Sky News.

Ron Benjamins lig blev fundet af israelske styrker under en operation i Gaza.

Her fandt man også ligene af tre andre gidsler, som man allerede fredag satte navn på: 22-årige Shani Louk, 56-årige Itzhak Gelerenter og Amit Buskila på 28 år.

Ifølge Hostages and Missing Families Forum var Ron Benjamin et familiemenneske, som elskede at cykle.

»Han plejede at tage ud og cykle hver lørdag, ligesom han også gjorde det på den skæbnesvangre lørdag, hvor han blev taget som gidsel,« lyder det ifølge organisationen.

»Ron elskede at rejse i Israel og rundt om i verden, og han elskede musik,« fortæller man desuden.

Ron Benjamin var på cykeltur i Kibbutz Be'eri, da han blev bortført.

Det ene af de tre øvrige gidsler, tysk-israelske Shani Louk, kunne ses med ansigtet nedad på ladet af en pickup-truck, der kørte igennem Gaza i en video, som blev delt på sociale medier umiddelbart efter, at hun var blevet taget som gidsel under terrorangrebet den 7. oktober 2023.

Den 22-årige tysk-israeler Shani Louk, er blevet dræbt af Hamas. Hun blev et symbol på Hamas' terrohandlinger, mener dansk militæranalytiker. Foto: Foto: Privat Vis mere Den 22-årige tysk-israeler Shani Louk, er blevet dræbt af Hamas. Hun blev et symbol på Hamas' terrohandlinger, mener dansk militæranalytiker. Foto: Foto: Privat

Hun blev dræbt efter at have deltaget i en musikfestival, som blev angrebet af Hamas-terrorister.

I alt blev 252 personer bortført og taget som gidsler af Hamas under angrebet. Herudover blev omkring 1.200 mennesker, primært civile, dræbt.

Israel indledte efterfølgende en større militær operation i Gaza, hvor man ifølge lokale palæstinensiske myndigheder har dræbt flere end 35.000 mennesker.