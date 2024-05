Siden 2018 har man kunnet følge med i familiens op- og nedture.

Men nu er det slut.

Det skriver Katerina Pitzner i et Instagram-opslag om det populære tv-program 'Diamantfamilien':

»Det er tid til forandring, og det betyder, at vi snart siger farvel til vores prisbelønnede serie,« skriver familiens overhoved og fortsætter:

»Programmet, som vi selv har elsket, grinet af og krummet tæer over. Elsket, fordi serien, for os, er som et filmatiseret familiealbum gennem otte år. Vi har grinet fordi, der virkelig har været mange skøre episoder, og krummet tæer fordi, det ikke altid var i vores mest stolte øjeblikke, at kameraerne rullede.«

Senest har man kunnet følge med i 'Diamantfamilien – fanget i Dubai', der gav et indblik i Elvira Pitzners anholdelse i Dubai, der heldigvis endte med chokket.

Hun var anklaget for utroskab af sin ekskæreste og måtte i flere måneder vente på at få at vide, om hun skulle bag tremmer i ørkenstaten.

Hvis man er fan af programmet, kan man dog glæde sig over, at der løber en sidste sæson over skærmen til efteråret, skriver Katerina Pitzner.

Programmet er blevet sendt siden 2018 på TV 2 Play. Foto: TV 2 Play Vis mere Programmet er blevet sendt siden 2018 på TV 2 Play. Foto: TV 2 Play

»Vi er i gang med de allersidste optagelser, der skal lande og afslutte serien,« lyder det.

Årsagen til, at kameraerne snart bliver slukket, skal findes i, at familiens medlemmer er nye steder i deres liv.

Katerina Pitzner afslutter med at takke alle dem, der troligt har fulgt med i programmet, der blev sendt første gang i marts 2018.