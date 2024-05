Kong Frederik løber i år for første gang med til Royal Run som konge.

»Det er kun endnu bedre, at han løber som konge,« mener kommunikationsekspert Anna Thygesen.

Det landsdækkende motionsløb startede i 2018, da kong Frederik som kronprins fyldte 50 år.

»Det er kun endnu mere folkeligt, at han formår at blive ved med at løbe blandt danskerne med hele kongefamilien, som tydeligvis godt kan lide det,« siger Anna Thygesen.

Kong Frederik sagde, at det ikke var anderledes at løbe som konge, da TV 2 spurgte ham inden sit første løb i Fredericia. Og det var helt rigtigt, siger kommunikationsekspert. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Frederik sagde, at det ikke var anderledes at løbe som konge, da TV 2 spurgte ham inden sit første løb i Fredericia. Og det var helt rigtigt, siger kommunikationsekspert. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Beskeden - og skadet - kong Frederik

Men selvom det er kong Frederiks første Royal Run som konge, så gjorde han ikke selv noget stort nummer ud af det, da han ankom til Fredericia, hvor han startede årets begivenhed ud med at løbe et mil.

»Jeg er glad for, som alle de andre år, at se, at Royal Run vinder indpas,« sagde Kongen, da TV 2 spurgte, om det var specielt at være med som konge for første gang.

Og det var det helt rigtige svar, hvis man spørger Anna Thygesen.

»Det er bedst, når det er andre, der roser én,« understreger kommunikationseksperten.

»Det ville også kunne lyde helt mærkeligt, hvis han sagde, det var anderledes. Det mest folkelige er at sige, at han er den samme, for han understreger, at han løber på lige fod med alle danskerne, så han gør det helt rigtigt.«

Senere på dagen, efter sit andet løb - fem kilometer i Aarhus omkring Marselisborg Slot - indrømmede kong Frederik dog alligevel, at han gerne ville have løbet endnu stærkere som konge.

Men her har en skade i knæet holdt ham tilbage. Læs mere om det i B.T.s liveblog under Royal Run HER.