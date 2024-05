Sædet brænder under Kevin Magnussen, men danskeren gjorde alt, hvad han kunne for at bevise, at Haas skal holde fast i ham i 2025.

I front var der spænding hele vejen til målstregen, da Max Verstappen stod for Lando Norris' massive pres og vandt for femte gang i år. Her får du B.T.s dom over Kevin Magnussens præstation på Imola:

Kevin Magnussen leverede en perfekt start og tog tre pladser, og så var han en af dem, der kørte allerlængst før første pitstop.

For en gangs skyld havde Haas styr på strategien, og Magnussen ville frem i feltet.

Flotte overhalinger på Zhou, Ocon og Bottas og en vanvittig jagt på Ricciardo, som Magnussen hentede i en voldsom fart mod slutningen, gjorde det alt i alt til en stærk dag. Giv os mere af det her, Kevin!

Hvis Piastri ikke havde været i vejen i kvalifikationen, så Magnussen potentielt havde startet længere fremme, havde der været point i sigte.

I Miami var Kevin Magnussen det helt store samtaleemne med sine utallige straffe.

Og snakken går stadig på Kevin Magnussen. Nu bare med fokus på 2025. For danskerens kontrakt med Haas udløber efter denne sæson.

Presset på ham virker til at være øget markant. Sædet brænder under Magnussen, der virkelig skal steppe op, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at forlænge sin Formel 1-karriere.

Haas har allerede stortalentet Oliver Bearman klar i kulissen, og flere andre kørere er efter sigende i snak med Haas-boss Ayao Komatsu om en plads hos teamet i 2025.

Det går lynende hurtigt, når holdene skifter dæk. Hos Williams gik det lidt for hurtigt.

Den ene mekaniker fik ikke spændt hjulet ordentligt fast, før Alex Albon kørte ud af pitten og tilbage på banen.

Det kostede en meget langsom omgang tilbage til pitten for at få løst problemet – og senere en straf på ti sekunder for at køre på banen i en usikker bil.

Albons løb blev ødelagt, og sådan en dag skal bare glemmes hurtigst muligt.

Vi tør næsten ikke sige det: Glem alt om den Verstappen-walkover, denne sæson så ud til at blive.

Vi har en kamp. For McLaren – og især Lando Norris – er i topform og bliver bedre og bedre. De er begyndt at finde hullerne i Red Bulls rustning.

Det er lige præcis det, vi har drømt om. En mand, der kan udfordre Verstappens historiske dominans.

Få omgange mere og Norris havde fået et skud på førstepladsen. Han endte 0,7 sekunder efter.

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. George Russell (Mercedes)

8. Sergio Pérez (Red Bull)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Yuki Tsunoda (VCARB)

---

11. Nico Hülkenberg (Haas)

12. Kevin Magnussen (Haas)