Det fejende flotte majvejr ser ud til at fortsætte anden pinsedag.

Men der er risiko for, at de gæve Royal Run-løbere får sig en overraskelse rundt om i landet.

Det skyldes, at en mindre 'vejrkrig' udspiller netop nu.

En krig mellem det højtryk, som har givet os sommerligt vejr på det seneste og et lavtryk, der har budt på masser af regn- og tordenbyger og sågar har skabt oversvømmelser i det centrale Europa.

Det mere ustabile vejrsystem ligger lige syd for Danmark, og det kan – med streg under kan – give våde løbesko under Royal Run.

»Vejrmæssigt ser det rigtig fint ud til en løbetur. Der vil være sol fra morgenstunden til hele landet, men der vil komme lidt flere skyer på himlen i løbet af dagen, og der vil igen være mulighed for enkelte lokale byger, især mod øst og syd,« skriver DMIs vagthavende meteorolog Pernille K. Hansen i en kommentar.

Hvis himlens sluser åbner sig, er der også risiko for, at bygerne kan være akkompagneret af torden.

Men selv hvis der skulle komme lidt vådt fra oven, bliver det næppe en kølig omgang at snørre løbeskoene i dag.

Vind kommer der ikke meget af og temperaturen kommer op på mellem 19 og 24 grader.

Så for en del løbere vil lidt nedbør måske endda være en velsignelse?

Vagthavende meteorolog Pernille K. Hansen opfordrer da også løberne til at huske at indtage godt med væske.