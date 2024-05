Har du undret dig over, at prisen på benzin altid synes at være den samme over alt?

Du er ikke alene.

Rigtig, rigtig mange danskere har nemlig observeret præcist det samme, og rigtig mange har henvendt sig hos FDM med deres undren og mistanke.

Det fortæller Torben Lund Kudsk, som er afdelingschef hos økonomisk politisk sekretariat hos FDM, over for B.T.

»Vi undrer os også over, at prisændringerne sker på nærmest magisk vis på samme tid, som var det styret af radiotårnet i Frankfurt,« siger Torben Lund Kudsk.

»Det sker nærmest synkront, og det er meget påfaldende.«

»Samtidig kan vi se, at de samme selskaber konkurrerer fint på strøm til elbiler, men på benzin er priserne helt ens. Det er bare mystisk,« konstaterer han.

B.T. har talt med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som senest for to år siden efter en undersøgelse konkluderede, at de ens priser på brændstof ikke var opstået på grund af overtrædelser af konkurrenceloven.

Men samtidig pointerede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at et markant fald i efterspørgslen efter benzin og diesel efter marts 2020 havde medført mindre konkurrence.

»Vi er opmærksomme på, at situationen ikke ser ud til at have ændret sig, og at priserne stadig er meget ens,« lyder det vage svar i dag fra kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Ann-Kathrine Ejsing Harhoff til B.T.

»Vi fortsætter med løbende at overvåge markedet for at vurdere, om der er grundlag for yderligere analyser eller initiativer til at afdække markedsforholdene,« tilføjer hun.

Hvad kan I sige om den overvågning?

»Vi kan ikke sige noget konkret om det. Der er også andre forhold end manglende priskonkurrence, som har betydning for prisen, heriblandt olieprisen, moms og andre faste afgifter,« siger Ann-Kathrine Ejsing Harhoff.

»Men man må gerne holde øje med konkurrenternes priser og sætte sin egen pris derefter.«

»Så længe selskaberne ikke har koordineret priserne og overtræder lovgivningen, så må de sådan set sætte priserne, som de har lyst til. Vi har heller ikke belæg for at udtale os om prisniveauet, da det ikke var en del af undersøgelsen,« forklarer hun.

Hvad skal der til, før styrelsen vil genoptage undersøgelsen af markedet?

»Det kan jeg ikke sige noget konkret om. Jeg kan bare sige, at det er et marked, som vi holder løbende øje med,« siger Ann-Kathrine Ejsing Harhoff.

»Vi er opmærksomme på, at situationen ikke synes at have ændret sig, som FDM også har observeret,« tilføjer hun.

Hos FDM lyder den klare opfordring endnu en gang, at myndighederne går grundigt til værks.

»Vi siger ikke, at der foregår noget ulovligt. Men vi ærgrer os over, at selskaberne ikke har lyst til at konkurrere på prisen,« siger Torben Lund Kudsk.

»Og vi undrer os over, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen åbenbart ikke undrer sig mere over det,« understreger han.

Hos en af giganterne på det danske brændstofmarked, OK, lyder meldingen, at man 'klart' afviser, at der sker koordinering af priserne på brændstof.

Hvordan kan forbrugerne stole på, at der ikke er aftalte priser på markedet for brændstof?

»Vi kan jo kun forsikre forbrugerne om, at det har OK ikke,« lyder det fra kommunikationschef Rasmus Boserup.

Han henviser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport fra 2022.

Hvordan kan det være, at priserne altid er helt ens med undtagelse af, at den er 10 øre lavere på ubemandede stationer?

»Der er flere faktorer, der påvirker prisen. Først og fremmest verdensmarkedsprisen på olie. Selskaberne i Danmark fastsætter alle listeprisen med udgangspunkt i Rotterdam-noteringen,« forklarer Rasmus Boserup.

»Det betyder, at der kan være steder eller perioder, hvor priserne kommer til at minde om hinanden. Men vores praksis om, at den endelige pris ved standeren fastsættes lokalt, er uændret.«

»Vores tankpassere vurderer dagligt, om vi er konkurrencedygtige i lokalområdet. Og ensartede varer med meget høj synlighed af priser vil uvægerligt nærme sig et ensartet – ofte lavt - niveau«, siger Rasmus Boserup og henviser til, at prisen på en række andre dagligdagsvarer, eksempelvis mælk, er standardiseret.

