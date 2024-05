Det begyndte med solskin, god stemning og glade unge, da det traditionsrige 'Øl-løb' blev skudt i gang søndag eftermiddag ved Helsingør.

Men det endte ganske voldsomt for flere ansatte på Værftets Madmarked, som blev overfaldet.

Det fortæller den administrerende direktør for madmarkedet, Gry Brix – efter hun tidligere har udtalt sig om sagen til Helsingør Dagblad.

Det såkaldte 'Øl-løb' har i årevis fundet sted i området, hvor tusindvis af unge bevæger sig fra Snekkersten Havn til det grønne område mellem Værftets Madmarked og Kronborg i Helsingør, hvor der skydes gang i en stor fest.

»Jeg synes egentlig, dagen starter glad, lyst og festligt op, som den plejer,« forklarer Gry Brix, før hun tilføjer:

»Men på et eller andet tidspunkt spidser det sådan lidt til. Vi får en flaskehals ved vores indgangsparti og beder folk at gå om og ind ad den anden ende, hvor der er en port åben.«

En af madmarkedets ansatte – en voksen mand – stod søndag eftermiddag ved indgangen og forsøgte at holde folk lidt ude og væk, mens han gav beskeden om, at de fremmødte kunne gå ned til den anden indgang.

»Og så – som et lyn fra en klar himmel – kommer der et knytnæveslag i ansigtet på vores medarbejder fra en af de her, der bliver holdt tilbage,« siger Gry Brix, som fortæller, at man havde ansat vagter til at være til stede under begivenheden.

»Så kommer vagten vores ansatte til undsætning og bliver selv slået i gulvet og besvimer.«

Hun forklarer, at hun har kunnet læse om, hvor dejligt et 'Øl-løb', det har været. Men hun og de ansatte oplevede søndag det, hun skriver som »medaljens bagside«:

»For der har altså været mere tumult og flere kampe lige ude foran vores indgang. Politiet var der mange gange,« siger Gry Brix og tilføjer:

»Det var ude af kontrol, synes jeg.«

De ansatte i madmarkedet har det ifølge direktøren »skidt«.

»De er chokerede. Både den ansatte og den vagt, som blev slået ned, har det både psykisk skidt, og de har ondt fysisk. De øvrige medarbejdere, som overværede det, er også chokerede. Det lagde sgu lige en dæmper på.«

Gry Brix forklarer, at man tog hånd om alle medarbejdere i går og holdt en samling, hvor man talte det hele igennem, ligesom man lukkede madmarkedet lidt tidligere, end man ellers ville have gjort.

»Så gik vi i baren og tog en øl eller en sodavand – eller hvad der nu var behov for. Og så tog vi en times tid, hvor vi snakkede alle oplevelser igennem,« siger direktøren.

Derudover ringede man efter forældrene til de yngste medarbejdere, og bad om, at få dem hentet.

»Vi troede egentlig, at vi garderede os helt fint ved at ansatte et vagtfirma, som kunne komme. Men når vi når dertil, at vagterne finder knive i tasker, så har det udviklet sig forkert,« siger Gry Brix.

Hun forklarer, at de aldrig tidligere har oplevet den slags voldelige episoder, som fandt sted søndag – og at vagterne blot var der for at sikre, at folk, der ikke skulle ind i hallen, holdt sig væk, og at folk ikke tog deres egen drikke og mad med ind.

»Jeg synes jo, at en begivenhed som 'Øl-løbet' skal være festlig, og det skal være sjovt. Det er en gammel tradition, og det skal der være plads til. Men det skal foregå i god ro og orden,« siger hun.

Der er ingen officiel arrangør af 'Øl-løbet', og derfor er der ingen til at holde overordnet kontrol med, hvad der sker.

»Det, synes jeg, er et skridt i den forkerte retning.«

Direktøren forklarer, at hændelserne »helt sikkert« får konsekvenser for, om madmarkedet har lyst til at være en del af 'Øl-løbet' næste år.

»Jeg tror, vi gerne vil indgå i en dialog med kommunen eller med andre om, hvad løsningen kunne være til næste år. For det her har vi ikke lyst til at lægge hus til,« siger Gry Brix.

Til B.T. forklarede vagtchef hos Nordsjællands Politi Sebastian Føns tidligere mandag, at man vurderer, at der var omkring 10.000 deltagere, da der var flest under 'Øl-løbet'.

Nordsjællands Politi har oprettet seks sager om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fire voldssager og to af det, som politiet kalder '119-sager', som er vold mod tjenestemand, lød det.

Derudover har politiet oprettet ni sager om euforiserende stoffer.

»Vi har haft anholdt otte i forbindelse med arrangementet. Det har været for vold og for uroskabende adfærd, hvor man ikke har kunnet tage vare på sig selv,« forklarede Sebastian Føns tidligere mandag.

De er alle løsladt igen, og ingen forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør.