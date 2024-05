»Det er voldsomt.«

Sådan lyder det fra direktøren i apotekernes vaccinationsselskab Apovac, Niels Kristensen, når det kommer til den store stigning i interessen blandt danskerne for at blive vaccineret mod en alvorlig flåtvirus.

Det fortæller han til TV 2.

For både Apovac og Danske Lægers Vaccinations Service (DLVS) har kunnet konstatere, at rekordmange danskere i år har ladet sig blive vaccineret mod den såkaldte TBE-virus.

TBE, der også kaldes centraleuropæisk hjernebetændelse, skyldes en virus, som kan overføres fra flåter til mennesker.

Til TV 2 oplyser Apovacs direktør og apoteker i Lyngby, Niels Kristensen, at man siden nytåret og frem til nu har solgt 25 gange flere vacciner end samme periode sidste år.

Det er samtidig særligt nordsjællændere, der henvender sig for at få fingrene i en vaccine, mens også folk, der skal på ferie i Sverige eller på Bornholm dukker op for at få en vaccine, lyder det.

For det er netop de områder, de fleste tilfælde har været forbundet med, har Statens Serum Institut (SSI) tidligere har meldt ud.

»I Danmark har de fleste tilfælde været forbundet med ophold på Bornholm, hvor TBE-virus og sygdommen har forekommet i over 50 år, men siden 2018 er der også forekommet tilfælde uden for Bornholm, især i Tisvilde Hegn og enkelte andre steder i Nordsjælland,« lyder det på SSIs hjemmeside.

Tidligere på foråret rådede Nanna Skaarup Andersen, som er afdelingslæge på Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital (OUH) og klinisk lektor på Syddansk Universitet (SDU), også til, at personer, som kommer i skove fra Tisvilde Hegn i Nordsjælland og ned til Hareskoven nord for København eller på Bornholm, overvejede at blive vaccineret mod TBE-virus.

»Man skal komme en hel del i skoven. Det kan være sådan nogle som orienteringsløbere, jægere eller skovarbejdere,« forklarede hun i april til Ritzau.

Også personer, som tager i sommerhus i Sverige og har planer om at bruge meget tid i skoven, bør overveje at blive vaccineret, mener Nanna Skaarup Andersen.

»Så bør man tale med sin egen læge om, om det kan være relevant,« lød det fra hende.

Nanna Skaarup Andersen påpegede dengang også, at risikoen for at få TBE er meget lille. Men antallet af tilfælde er steget i løbet af de seneste år.

Hvor der for ti år siden var 1 til 2 tilfælde om året, var der 11 tilfælde i 2023, forklarede hun.

De fleste, som bliver smittet med TBE-virus får ingen symptomer, fremgår det af sundhed.dk.

Men en del kan opleve, at man får symptomer på hjernebetændelse, hvilket kan give kraftig hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastninger, nakkestivhed, psykiske symptomer.

»Omkring 35 procent af de patienter, som får alvorlige indlæggelseskrævende symptomer med hjernebetændelse, får permanente senfølger med koncentrationsbesvær, høretab, problemer med balancen og lammelser,« oplyser sundhed.dk.