»Det startede allerede hjemme i garagen, hvor han lå død, og de ikke kunne redde ham.«

Sådan fortæller Sannie Petersen om sin mand, Keld, og det mareridt, der siden hans pludselige død har udspillet sig for hende og familien.

Sannie Petersen spurgte de betjente, der var kommet, om hun måtte få sin mands mobiltelefon og tegnebog, men svaret var, at det skulle opbevares i en boks, indtil skifteretten havde talt.

Samme besked fik hun fra Sjællands Universitetshospital og kapellet, han blev flyttet til. Kun hans mobil fik Sannie Petersen, efter voldsom insisteren, udleveret.

Men det var først fem-seks uger senere, da papirerne fra skifteretten endelig var gået i orden, og Sannie Petersen tog tilbage til kapellet for at få udleveret Kelds ting, at chokket ramte.

Plastikposen, hun fik i hånden, indeholdt rigtig nok hendes afdøde mands ting. Men det var ting, som familien efter hans død havde samlet for at give ham med på hans sidste rejse.

Ingen af de ting, han havde på sig, da han døde, lå i posen.

»Jeg spurgte ham i kapellet, hvor hans (Keld, red.) ting var henne, men han sagde, at der kun var dét. Så sagde jeg: ‘Nej, det var der ikke, han kom jo ikke ind nøgen. Hvor er alle hans ting?’«

Medarbejderen indvilgede i at undersøge sagen, men vendte dagen efter tilbage med en nedslående besked om, at hospitalet heller ikke vidste noget om Keld Petersens ejendele.

»Så blev jeg rigtig sur og gal, for det kunne ikke være rigtig. Så jeg tog derind igen og fik fat i ham i kapellet, som sendte mig til informationen på sygehuset. Hun gav mig et telefonnummer til en dame, som ville undersøge sagen. En time efter vendte hun tilbage og sagde, at de ikke havde noget.«

Selvom de ting, der nu er væk, ikke havde stor økonomisk værdi, havde det betydet alt for Sannie Petersen at få dem tilbage.

Både Sannie og hendes svigerdatter Tina har prøvet, at deres afdøde kæres ejendele er forsvundet fra hospitalet. Foto: Foto: Privat Vis mere Både Sannie og hendes svigerdatter Tina har prøvet, at deres afdøde kæres ejendele er forsvundet fra hospitalet. Foto: Foto: Privat

»Det var alle hans personlige ting. Om det så havde været hans sko, så ville jeg gerne have haft dem. Det var det sidste, jeg havde fra ham. Han havde også briller på, men hvor er de nu? For mig var alle de ting guld.«

Utroligt nok er Sannie Petersen ikke den eneste i familien, der har oplevet dette. Til at støtte sig gennem interviewet er hendes svigerdatter, Tina Vilbur, der som 17-årig mistede sin mor.

»Jeg skulle have min mors ring og et armbånd, men da de åbnede boksen, hvor det skulle have været opbevaret, var den tom. Alt var væk. Jeg tog grædende hjem, for det var det eneste, jeg skulle have arvet fra min mor, og jeg vidste, at hun ønskede, at jeg skulle have den ring,« fortæller Tina Vilbur og fortsætter:

»Det er så urimeligt, og det er meget grænseoverskridende. At der er nogle, som går ind og tager noget fra en elsket, som ikke kan forsvare sig.«

Siden har Sannie Petersen fortalt sin historie til flere, og hver gang har svaret været, at de har oplevet noget lignende. Det har overbevist hende og svigerdatteren om, at der er et større problem, der ikke kun udspiller sig på Sjællands Universitetshospital.

Samtidig peger de også på, at det ikke kun rammer de efterladte, der aldrig får deres kæres ejendele.

»Det må også være enormt ubehageligt for de ansatte på sygehuset, når der står en og græder, fordi deres efterladtes ting må være væk. Og de bliver jo også mistænkeliggjort,« siger Tina Vilbur.

Selvom familien ikke er tilfredse med, hvordan Sjællands Universitetshospital Køge har håndteret denne sag, anser de ikke dem for at være skurken.

I stedet håber de blot, at der kan laves et bedre system, som kan sikre, at andre ikke ender i samme triste situation.

»Som det er nu, er der ingen, der tager ansvar. Det er en tillidssag, om man får sine elskedes ejendele igen, og det holder jo ikke. Man kan ikke få udleveret tingene med det samme, så hvem har ansvaret for, at der bliver passet på tingene, indtil man kan? Det savner vi fokus på,« siger Tina Vilbur og fortsætter:

»Det er sårbare mennesker, der står tilbage, og der er ingen, der kan hjælpe. Sygehuset kan ikke hjælpe, kapellet kan ikke hjælpe, politiet kan ikke hjælpe. Alle siger bare, at det er ærgerligt.«

Sjællands Universitetshospital er kede af, at Sannie Petersen har haft den her oplevelse.

»Hvis patienter eller pårørende mister genstande på hospitalet, opfordrer vi generelt til, at de melder det til politiet, så sagen kan blive undersøgt til bunds,« skriver de i et svar til B.T.

Sagen har været politianmeldt, men Midt- og Vestsjællands Politi har valgt at standse efterforskningen, da de ikke har fundet spor elles deslige, der kan føre til en sigtelse.

Om proceduren for opbevaring af værdigenstande oplyser Universitetshospital Sjælland følgende:

»Værdigenstande bliver anbragt i en plomberet deponeringspose, som opbevares i en aflåst boks, indtil de kan udleveres til arvingerne. Øvrige ejendele som for eksempel tøj vil typisk – med mindre det på grund af omstændighederne må kasseres – blive udleveret til de pårørende, eller følge med afdøde til kapellet, hvor de pårørende kan hente det.«

De oplyser videre, at det kun er nogle få nøglemedarbejdere fra Driftsafdelingen, der her adgang til den aflåste boks og dermed adgang til de plomberede deponeringsposer.

»Det er i meget få og yderst sjældne tilfælde sket, at patienters værdigenstande bliver væk,« skriver Sjællands Universitetshospital, som mener, at deres nuværende retningslinjer er tilstrækkelige.