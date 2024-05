Røde næser og løbende øjne. Vi kender symptomerne på pollenallergi hos mennesker, men også vores firbenede venner kan blive ramt.

Og hos dem ser symptomerne lidt anderledes ud.

Sådan lyder meldingen fra en af Danmarks største grupper af dyrehospitaler AniCura.

»Symptomerne på pollenallergi kan blandt andet komme til udtryk ved rødme omkring poterne, ørene, hovedet, armhulen og lysken. Ofte vil hunden klø sig så voldsomt, at pelsen kan blive kradset helt eller delvist af, hvilket kan resultere i større og mindre sår på huden,« udtaler chefdyrlæge hos AniCura, Hanne Friis ifølge en pressemeddelelse.

Hun afslører, at der kan være et andet - måske for nogen overraskende - sted, allergi hos hunde kan vise sig.

Derudover oplever vi, at tilbagevendende problemer med øregangsbetændelse ofte viser sig at skyldes allergi, hvilket en blodprøve hurtigt kan give svar på.

Det er derfor vigtigt, at man holder godt øje med sin hund. For pollensæsonen er blevet værre.

Eksempelvis græspollen er steget med 19 procent i forhold til de målinger, man gjorde på samme tid af året for 40 år siden.

Hvis ens hund oplever problemer i pollensæsonen, er der ting, man selv kan gøre.

»Det er en god idé, hvis man sørger for at holde ørene så rene som mulig, så der ikke danner sig ørevoks, som netop kan resultere i øregangsbetændelse,« udtaler Hanne Friis.

»I den forbindelse skal hundeejere være meget opmærksomme på, at det kræver et ørerensemiddel til hunde, da det kan være farligt at rense hundes øre med en vatpind. Derudover kan det være en fordel at lufte sin hund tidlig morgen og sen aften, hvor der er mindre pollen i luften – ligesom man bør sørge for at tørre poterne efter en gåtur,« afslutter hun.