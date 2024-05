Plaskøsende regnvejr. Dag efter dag.

Sådan var vejret for blot en måned siden, men nu er virkeligheden en helt anden – på godt og ondt.

Mangen en dansker nyder majvarmen i det fri, så hvad er problemet?

Jo, sagen er, at naturen – trods den plaskvåde april måned – allerede er blevet tør. Meget tør.

Og det er gået hurtigere, end mange danskere nok havde regnet med.

Derfor kommer Danske Beredskaber nu med en advarsel.

»Vi har haft en af de vådeste april-måneder, og derfor tror de fleste, at det ikke kan være så knastørt, men det er en fejlvurdering,« siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef ved Danske Beredskaber, til TV 2.

Det sker, efter beredskaberne er rykket ud til flere naturbrande, som ser ud til at være forårsaget af ukrudtsbrændere eller en grill, der ikke var blevet slukket ordentligt.

DMIs tørkeindeks viser da også tydeligt, at den våde april måned nu er en saga blot.

Over det meste af landet er det tørt; ikke mindst i København, hvor tørkeindekset nu er oppe på 8,6.

Også i Nordsjælland og på Bornholm er det knastørt.

DMI's tørkeindeks viser, at naturen er ved at være godt tør efter en vam og nedbørsfattig maj måned. Foto: DMI Vis mere DMI's tørkeindeks viser, at naturen er ved at være godt tør efter en vam og nedbørsfattig maj måned. Foto: DMI

Hovedstadens Beredskab er kommet med en stribe konkrete råd til de danskere, som planlægger at tænde bål, benytte ukrudtsbrænder eller terrassevarmer i de kommende dage.

»Brug aldrig benzin, sprit eller lignende til optænding,« lyder det blandt andet.

Man advarer samtidig mod at forsøge at tænde bål i kraftig blæst.