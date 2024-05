Det var følelsesladet, da Liverpool søndag sagde farvel til succestræneren Jürgen Klopp.

Især for stjernespilleren Trent Alexander-Arnold, der var i tårer, da han blev interviewet af Viaplay efter den tyske managers sidste kamp for Liverpool. Se det i videoen øverst.

Trent Alexander-Arnold har været en bærende spiller, siden Klopp gav ham chancen på førsteholdet, og den 25-årige brite kommer tydeligvis til at savne Klopp.

»Han har fået mig til at føle mig en stor del af den her æra. Jeg har udviklet mig som menneske og spiller under hans vinger. Intet af dette ville være muligt uden ham,« siger Trent Alexander-Arnold, der var tydeligt rørt.

»Han har fået alle mine drømme til at gå i opfyldelse. Han har ændret mit liv. Alle omkring mig. Min familie. Det er muligt på grund af ham, og det kan jeg aldrig takke ham nok for.«

Liverpool-spilleren afslører, at han normalt aldrig græder og ikke kan huske sidste gang.

»Det er meget underligt for mig, men det viser, hvor meget han betyder for mig og klubben.

Trent Alexander-Arnold har spillet over 300 kampe for Liverpool med Jürgen Klopp som manager.