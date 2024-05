To af de helt store spillere talte om at gå sammen om et større projekt.

Men nu kan de alligevel ikke blive enige, forlyder det. Og det kommer i sidste ende til at gå ud over forbrugerne, konstaterer dansk ekspert.

Ifølge Reuters har Volkswagen nemlig besluttet sig for at forlade samtaler med Renault om en fælles udvikling af en billig elektrisk version af Renault Twingo.

Kollapset i forhandlingerne betyder muligvis, skriver Reuters, at Volkswagen nu kan være nødt til at gå solo på et projekt med at udvikle en billig elbil.

Samtidig vil Renault fortsætte udviklingen af Twingo-projektet, så man kan have en bil på markedet i 2026.

Begge parter havde imidlertid håbet på, at et samarbejde kunne betyde, at man skar ned på udgifterne i forbindelse med udvikling og produktion.

Volkswagen og Renault var imidlertid angiveligt uenige om, hvem af de to, der efterfølgende skulle producere modellen.

Og det er en trist udvikling på flere måder, mener Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM, som følger markedet for elbiler.

»Det er en rigtig dårlig nyhed for forbrugerne, hvis det holder. Markedet har hårdt brug for flere billige elbiler, som har god funktionalitet,« siger Ilyas Dogru til B.T.

»Men vi har også brug for hård konkurrence på markedet, så det ikke bare er de kinesiske mærker og Tesla, der dominerer,« forklarer han.

Ilyas Dogru ærgrer sig over, at et muligt samarbejde nu droppes, fordi det efter al sandsynlighed vil føre til forsinkelse med at få billige elbiler ud på det europæiske marked.

»Vi har brug for, at også den europæiske bilindustri kommer med ind i kampen, ellers taber man til Kina på sigt,« slår han fast.

»Det kan ikke gå hurtigt nok med at få dem på markedet, hvis vi skal nå 2030-målene i Danmark og Europa,« tilføjer Ilyas Dogru.

