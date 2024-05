Med to lynmål i indledningen dræbte Brøndby al spænding mod Silkeborg og lægger nu maksimalt pres på de andre tophold i Superligaen med en 2-0-sejr.

Det var Nicolai Vallys, der efter 18 minutter bragte Silkeborg foran, inden Filip Bundgaard scorede sit første mål i Brøndby-trøjen efter et oplæg af en brandvarm Brøndby-spiller, der har gang i et sublimt forår.

Én Silkeborg-spiller var helt væk fra vinduet, mens en Brøndby-mand leverede noget, vi aldrig har set før. Herunder får du B.T.s dom over kampen i Silkeborg.

Suzukien har lagt sig i overhalingsbanen dette forår - og det viser sig efterhånden, at han er udstyret med GPS, varme i sæderne og V12-motor.

Han er lynhurtig, sparker sublimt, hans fysiske pakke gør ham trods sine sparsomme centimeter til et aktiv i luften og så har han 360-udsyn, når holdkammeraterne løber for ham.

Og hans oplæg til 2-0-målet var som at stirre ind i et feng shui-indrettet rum - for alt var udført med den rette energi: Luftduellen med Andreas Poulsen, hans overlegne løb i feltet og den uselviske aflevering, der gav Bundgaard muligheden for at score sit første Brøndby-mål.

Han løb godt nok rundt i skyggesiden på JYSK Park, men han lignede en, der havde fået hedeslag.

Poulsen var totalt omtumlet og blev domineret fra kampens start af sin direkte modstander Sebulonsen, der var i hopla i første halvleg - og ved 0-2-scoringen tabte Poulsen både sin duel med Suzuki i luften og på jorden.

Ikke overraskende blev Andreas Poulsen flået ud af Kent Nielsen i pausen.

SILKEBORG IF - 4-3-2-1

Nicolai Larsen 2

Oliver Sonne 2

Pontus Rödin 2

Joel Felix 3

Andreas Poulsen 1 (ud 45)

Pelle Mattsson 3 (ud 87)

Mark Brink 3

Mads Larsen 2 (ud 58)

Stefan Thordarson 3

Tonni Adamsen 3 (ud 73)

Callum McCowatt 2 (ud 58)

---

Lubambo Musonda 3 (ind 45)

Alexander Lind 3 (ind 58)

Oskar Boesen 3 (ind 58)

Kasper Kusk UB (ud 73)

Jens Martin Gammelby UB (ind 87)

BRØNDBY IF - 3-4-3

Patrick Pentz 4

Jordi Vanlerberghe 4

Rasmus Lauritsen 3

Jacob Rasmussen 4

Sebastian Sebulonsen 5 (ud 85)

Daniel Wass 3

Josip Radosevic 3

Marko Divkovic 3 (ud 40)

Yuito Suzuki 5

Filip Bundgaard 4 (ud 61)

Nicolai Vallys 4 (ud 85)

---

Kevin Mensah 2 (ud 40)

Mathias Kvistgaarden 3 (ind 61)

Mathias Greve UB (ind 85)

Christian Cappis UB (ind 85)

Gaaaaaaaab... Den her kamp blev dræbt efter Brøndbys to pludselige scoringer på tre minutter i løbet af kampens indledning.

Pokalmestrene fra Silkeborg var mødt op til en form for galla-kamp, hvor pokaltrofæet skulle vises frem på hjemmebanen, så der var ikke meget bid eller tænding over noget af det, som værterne diskede op med - og man forstår det godt, for der er jo intet at spille om i tabellen.

Og da Brøndby havde lige dét de kom efter i guldjagten, så stillede de sig ned og forsvarede den hjem - uden Silkeborg for alvor blev farlige.

Tjek bare skudstatistikken fra 2. halvleg: Silkeborg med fire skud, der ikke ramte målet - og Brøndby uden et eneste forsøg på mål. Det siger alt om den her kamp.

Hvem var ham der? Var det en mand i forklædning, en dobbeltgænger - eller var det virkelig den ægte Sebastian Sebulonsen?

For det spilleren i Brøndbys trøje nummer 2 leverede i dag - og særligt i første halvleg - har vi i hvert fald aldrig set før fra nordmanden - og sikke en timing at levere sin bedste præstation i Brøndby-trøjen lige midt i guldkampen.

Wingbacken nærmest mobbede Silkeborgs Andreas Poulsen i samtlige dueller, og når han fik bolden, spillede han med enormt overskud - se bare hælafleveringen til Suzuki ved 2-0-målet. Det var kjempe bra!

Ja, nu er der maksimalt pres på både FC Midtjylland og FC København inden de to holds kampe i denne runde.

FC Midtjylland møder nemlig FC Nordsjælland denne mandag aften, hvor man efter Brøndbys sejr er et point efter holdet fra vestegnen inden det opgør, mens FC København er hele fire point efter rivalerne inden tirsdagens brag mod AGF.

På vestegnen venter der formentlig fansene en uge med tynd mave, for uanset hvad så afgøres mesterskabet først på søndag - i den allersidste spillerunde.

Det bliver et uhørt drama.