Et nyt studie om vægttab kommer med for nogen en – måske – overraskende konklusion.

Forsøgspersonerne viste sig nemlig at tabe sig mere i tilfælde, hvor holdet bag benyttede sig af et bestemt pengetrick.

De i alt 585 deltagere i forsøget er alle mænd fra Belfast, Bristol og Glasgow, og ifølge The Guardian er de alle overvægtige.

Inden forsøget gik i gang blev de medvirkende i forsøget delt i tre grupper.

En gruppe fik et økonomisk incitament til at tabe sig, modtog opmuntring og sundhedstips.

Den anden modtog kun løbende opmuntring og sundhedstips, og tredje gruppe fik ingen hjælp overhovedet.

Her viste det sig at gruppen med det økonomiske incitament tabte sig klart mest.

Måden, forskerne bag gjorde det på, var at sende sms'er til en gruppe af mændene om, at de ville modtage 400 pund i slutningen af undersøgelsen, men selvfølgelig var der et 'men'.

For de fik først besked om, at hvis de ikke havde tabt 5 procent af deres kropsvægt på tre måneder, ville 50 pund blive trukket.

Dernæst fik de at vide, at hvis de ikke tabte sig 10 procent af deres kropsvægt efter et halvt år, lød regningen på 150 pund, og vedligeholdt de ikke de 10 procents vægttab efter et år røg 200 pund.

Gruppen med udelukkende sundhedstips og opmuntring modtog beskeder med samme interval.

Det viste sig, at mændene med det økonomiske incitament tabte sig 4,8 procent af deres kropsvægt, mændene med de opmuntrende beskeder tabte sig 2,7 procent, og resten 1,3 procent.

Et led i at forsøget fungerede var, at mændene tabte penge i stedet for at tjene dem, lyder det fra folkene bag.

Studiet, der er lavet af Nursing, Midwifery and Allied Health Professions Research Unit at the University of Stirling, blev kaldt Game of Stones, og det blev præsenteret ved the European Congress of Obesity.