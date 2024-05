Søndagens helikopterstyrt, der dræbte Irans præsident, Ebrahim Raisi, samt landets udenrigsminister, Hossein Amir-Abdollahian, kommer ikke til at få den store betydning for Iran.

Alligevel har det allerede nu skabt et indenrigspolitisk drama, fortæller B.T.s Mellemøstkorrespondent, Jotam Confino.

»Raisi var en af kandidaterne til at skulle tage over for Ali Khamenei som Irans supreme leader. Så, for regimet er det rigtig dårligt nyt. Han var den perfekte mand til jobbet,« siger Jotam Confino.

Med den oplagte kandidat til posten nu død, er Iran efterladt i en usikker situation.

For, ifølge Mellemøstkorrespondenten, er der ikke et oplagt alternativ til hverken præsidentposten eller posten som supreme leader.

»Lige nu er der meget indenrigspolitisk drama, fordi der er en masse, der forsøger at positionere sig selv.«

Jotam Confino kan ikke på nuværende tidspunkt give et kvalificeret bud på, hvem der kommer til at overtage præsidentposten efter et præsidentvalg.

Irans vicepræsident, Mohammad Mokhber, blev mandag indsat som midlertidig præsident i Iran efter Ebrahim Raisis død.

Inden der er gået 50 dage, skal der afholdes et præsidentvalg, hvor en permanent afløser skal vælges.

Til posten som supreme leader bliver Khameneis egen søn også ofte nævnt.

Selvom det officielle Iran har mistet en vigtig person, er Raisis død gode nyheder for andre iranere.

»Han var jo ganske vanvittig, altså psykopat på alle måder. Så kort og godt kan man sige, at det er en god nyhed for modstandere af regimet og tilhængere af menneskerettighederne,« siger Jotam Confino.

Det betyder ikke nødvendigvis, at det kommer til at få den store betydning for Iran.

»Jeg tror bare ikke, at man skal gøre sig nogle forhåbninger om, at problemerne bliver løst fra den ene dag til den anden.«

Den reelle magt ligger nemlig hos landets øverste leder.

»Hvis vi kigger på Irans udenrigspolitik, kommer det ikke til at have den store effekt, fordi det er revolutionsgarden og Khamenei, altså Irans supreme leader, som styrer alle aktiviteter i regionen og udlandet,« siger Jotam Confino.