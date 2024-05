Nu er Royal Run i fuld gang for sjette år i træk.

Og spørger man kommunikationsekspert Anna Thygesen, så kan det ikke undervurderes, hvor stor en succes, kong Frederiks landsdækkende fødselsdagsløb er.

»Royal Run er det bedste, der er sket for Kongen, at han har fået sat det i gang,« siger kommunikationseksperten og fortsætter:

»Det er et genialt event, for hele kongefamilien er involveret, nærmest hele Danmark er involveret, og der er en sundhedsmæssig dagsorden, som er lige i Kongens boldgade med motion og fællesskab.«

Kong Frederik X skyder Royal Run i gang og løber selv One Mile i Fredericia, mandag den 20. maj 2024. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Frederik X skyder Royal Run i gang og løber selv One Mile i Fredericia, mandag den 20. maj 2024. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Børnene kan overtage en dag

Anna Thygesen understreger, at Royal Run og Kongehuset er meget stærke brands.

Det ser man, når ikke kun kong Frederik, men hele hans familie får lejlighed til at skinne undervejs i løbet.

»Kronprins Christian har også sit eget løb, så det er en kæmpe mulighed for hele den kongelige familie til at positionere sig på en folkelig måde,« mener Anna Thygesen.

Kronprins Christian løber One Mile under Royal Run i Brønderslev, mandag den 20. maj 2024. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Christian løber One Mile under Royal Run i Brønderslev, mandag den 20. maj 2024. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Og sådan kan man faktisk bare blive ved og høste popularitet år efter år, siger kommunikationseksperten.

»Hvis der er noget, danskerne går op i, så er det traditioner, og nu laver man det her hver anden pinsedag, hvor man enten løber eller kigger med på tv og ser selveste Kongen, dronningen og børnene løbe blandt danskerne. Det gør dem kun endnu mere populære og i øjenhøjde.

De andre royale børn løber også med, er det netop mandag middag blevet offentliggjort.

