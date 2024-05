Søndag eftermiddag bevægede flere tusinde unge sig fra Snekkersten til Helsingør i forbindelse med afholdelsen af det årlige 'Øl Løb'.

Det gjorde, at både politiet og ambulancerne fik travlt, lyder det her dagen derpå.

Til B.T. forklarer vagtchef hos Nordsjællands Politi Sebastian Føns, at man vurderer, at der var omkring 10.000 deltagere, da der var flest.

»Vi synes, det er blevet afviklet i forholdsvis god ro og orden. Der har været en god stemning oppe ved Kulturværftet med mange glade, men naturligvis også berusede mennesker,« fortæller han.

Netop sidstnævnte gjorde også, at politiet sidst på eftermiddagen begyndte at få travlt.

»Når man har 10.000 unge mennesker samlet, og det har været høj sol, og man har drukket nogle øl med mere, så vil der også ske noget, der gør, at politiet har travlt – og det havde vi også,« lyder det fra Sebastian Føns.

Her dagen derpå er status derfor, at Nordsjællands Politi har oprettet seks sager om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fire voldssager og to af det, som politiet kalder '119-sager', som er vold mod tjenestemand.

Derudover har politiet oprettet ni sager om euforiserende stoffer.

»Vi har haft otte anholdte/frihedsberøvede i forbindelse med arrangementet. Det har været for vold og uroskabende adfærd, hvor man ikke har kunnet tage vare på sig selv,« forklarer Sebastian Føns.

De er alle løsladt igen, og ingen forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør.

»Så vi synes overordnet, det har været et godt arrangement, og vi synes, det har forløbet forholdsvis roligt, når man tænker på antallet af deltagere,« siger vagtchefen.

Søndag eftermiddag lød det dog på et tidspunkt også, at ambulancerne var presset grundet alkoholforgiftninger:

»Vi ser en del alkoholforgiftninger og regionens ambulancer er under pres. Vi opfordrer forældrene til at tage en status på deres børn/unge,« lød det fra Nordsjællands Politi i et opslag på X.

Til TV 2 Kosmopol oplyser Region Hovedstadens Akutberedskab, at man i alt modtog 20 opkald på 1-1-2.

»Vi sendte 13 transporter afsted, uden at der var tale om livstruende situationer. 23 personer blev behandlet på stedet, og én person blev bragt til skadestuen,« forklarer Thomas Reimann, der er direktør for Region Hovedstadens Akutberedskab, i et skriftligt svar til TV 2 Kosmopol.

'Øl Løbet' er et tilbagevendende arrangement, hvor man går fra Snekkersten Station med en kasse øl, der skal drikkes, inden man når til Helsingør Station.

Ruten går langs Strandvejen.