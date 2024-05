Brøndby var officielt på udebane.

Men undervejs og særligt efter 2-0-sejren over Silkeborg på JYSK Park, der viste en stor del af stadion sine sande farver og brød ud i en voldsom jubel over resultatet, der sendte Brøndby i front af Superligaen med en kamp tilbage af sæsonen.

Som du kan se i videoen herover var der Brøndby-fans på tre tribuner af stadion, hvorfra Brøndby-spillerne blev hyldet - og dét gjorde enormt indtryk i Brøndby-lejren.

Målscorer Filip Bundgaard var en af dem, der fik et chok efter kampen.

»Vi lagde mærke til det. Jeg blev overrasket over, hvor mange der egentlig var, da vi fejrede det til sidst.«

»Det var vanvittigt at se. Der var langt flere, end jeg troede. Vildt at se,« sagde den jyske målscorer efter kampen, hvor han for første gang nettede for sin nye klub.

Og cheftræner Jesper Sørensen sendte en lignende hyldest af fansene.

»Det er noget af det, jeg er allermest glad for for at være helt ærlig. Vi kan stå i en position, hvor så mange mennesker holder med Brøndby og lever og ånder i det fællesskab, som Brøndby IF er. Med alt det, som de identificerer sig med, så er det fantastisk at kunne gå ud give dem det og nyde deres støtte. Vi ville ikke stå her uden dem,« sagde cheftræneren.

Træneren, der med raseriudbrud og animering af fansene fra sidelinjen også er begyndt at vise tegn på, at den her guldkamp er kommet ind under huden på ham, går nu ind i en voldsomt spændende uge.

Først skal FC Midtjyllands kamp mod FC Nordsjælland overståes, og da B.T. mødte cheftræneren på JYSK Park stod den 3-1 til FCN, men inden interviewet var ovre var FCM på 2-3.

»De må gerne fløjte af. Nu fylder det (resultat, red.) meget, for vi er i venteposition. Vi har spillet os i finalen til på søndag, og hvordan vi står i forhold til den kamp på søndag afhænger af andre.«

»Jeg går ikke ind og sætter en opera på nu i hvert fald,« sagde Jesper Sørensen med en kæk henvisning til en kommentar fra sidste runde.

»At kunne stå i sidste runde og have en mulighed for at blive dansk mester, det er fantastisk. Får vi muligheden for selv at afgøre det, jamen så er det kun endnu bedre.«

Brøndby kom i mandagens kamp på 2-0 efter blot 21 minutter, og siden holdt man Silkeborg fra fadet i en kamp, hvor der var langt mellem chancerne - ja, Brøndby havde faktisk ikke et eneste skud på mål i anden halvleg.

»Vi scorede to mål tidligt og kom i en favorabel position, og efter det bliver det noget bag ud-spillende, kompakt og defensivt. Man vil gerne i mål med en sejr her - det er de følelser, man spiller med derinde. Vi skulle vinde for at komme i en finale på søndag,« siger Sørensen, der var med, da Brøndby vandt Superligaen i 2021.

Det kan han gøre igen på søndag, når AGF gæster Brøndby Stadion.