Klokken 19.06 fredag aften lagde den tidligere borgmester i New York og Trump-advokat et billede på X fra sin fødselsdagsfest.

Under to timer senere kom han til at fortryde det bittert.

I opslaget på det sociale medie kunne man læse følgende fra Rudy Giuliani:

»Hvis myndighederne i Arizona ikke kan finde mig inden i morgen: 1. Må de opgive anklagen; 2. De må medgive, at de ikke kan tælle stemmer.«

Med det opslag fulgte et billede af Rudy Giuliani i festligt lag. Fredag aften var han nemlig i Palm Beach, Florida, for at fejre sin 80-års fødselsdag.

Den tidligere borgmester i New York fylder rundt 28. maj.

Og derfor havde den republikanske topstrateg Caroline Wren sat sig for at fejre Giuliani sammen dusinvis af andre gæster, som blandt andet også bestod af de to tidligere toprådgivere for Donald Trump i form af Roger Stone og Steve Bannon.

Og det var herfra, Giuliani udsendte sin hån retten mod myndighederne i Arizona, hvor han står anklaget for at have forsøgt at omvende det amerikanske præsidentvalg i 2020 til Donald Trumps fordel.

Rudy Giuliani var tidligere advokat for Donald Trump i forsøget på at ændre valgresultatet i præsidentvalget 2020. Her opnåede han ikke stor succes. Foto: Bonnie Cash/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Rudy Giuliani var tidligere advokat for Donald Trump i forsøget på at ændre valgresultatet i præsidentvalget 2020. Her opnåede han ikke stor succes. Foto: Bonnie Cash/Reuters/Ritzau Scanpix

Under to timer senere kom svaret.

Og det var et ydmygende et af slagsen for den tidligere borgmester i New York.

For mens festen lakkede mod enden i Palm Beach, så havde to agenter fra statsadvokaten i netop Arizona efter flere ugers søgen endelig fundet frem til Giuliani.

Og til stort chok for nogle af de fremmødte gæster kunne de stævne Giuliani.

New York Post beskriver således fra kilder ved festen, at nogle begyndte at skrige, mens en skulle have grædt. CNN beskriver fra en kilde ved festen, at »mange gæster var synligt oprørte«.

Selv skal Giuliani have taget optrinnet med ophøjet ro, lyder det.

Hans hån på X over for Arizonas myndigheder fra tidligere på aftenen fik dog ikke lov til at stå ubesvaret længe.

For efter Giuliani havde modtaget stævningen fredag aften, kunne Arizonas statsadvokat Kris Mayes fra sin X-profil reposte den tidligere New York-borgmesters oprindelige opslag og skrive følgende:

»Den sidste tiltalte blev stævnet for få øjeblikke siden. Rudy Giuliani, ingen er hævet over loven.«

Siden har Rudy Giuliani slettet det oprindelige opslag med hånen mod Arizonas myndigheder.

Rudy Giulianis oprindelige tweet, som siden er blevet slettet, men gemt af statsadvokaten i Arizona og lagt op på X. Foto: X Vis mere Rudy Giulianis oprindelige tweet, som siden er blevet slettet, men gemt af statsadvokaten i Arizona og lagt op på X. Foto: X

Men det ønsker Kris Mayes og holdet bag tydeligvis ikke, han skal slippe afsted med. For efter sletningen af de oprindelige opslag har Kris Mayes svaret sit eget opslag med et skærmbillede af Giulianis tidligere hån.

Efterfølgende har Rudy Giuliani tydeligvis læst en række mediers beskrivelse af sagen.

Han er således kommet med et svar på X.

»Fake new alert: I modsætning til det, der bliver beskrevet fra journalister, som ikke var der, så blev vores tidlige 80-års fødselsdagsfejring ikke 'ødelagt' eller afbrudt. Det var en fantastisk aften med venner, inklusiv Steve Bannon og Roger Stone.«

De seneste år har været yderst turbulente for Rudy Giuliani.

Efter præsidentvalget i 2020, hvor Joe Biden vandt, forsøgte Giuliani som Donald Trumps advokat uden succes at få omstødt valgresultatet.

I stedet førte det til en række retssager mod den tidligere så populære borgmester i New York om blandt andet ærekrænkelse.

Dem har han tabt flere af. Og i slutningen af sidste år måtte han derfor erklære sig for personligt konkurs.