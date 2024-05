Begge danske stjerner startede på bænken og blev først skiftet ind sent i opgøret. Og så opstod der sød musik i Manchester Uniteds 2-0-sejr over Brighton.

Her får du B.T.s dom over opgøret:

Der var han igen. For anden kamp i streg viser Rasmus Højlund, at han stadig kan finde vej til netmaskerne.

Det var en smuk lille dribletur, men danskeren blev heller ikke mødt af meget modstand fra Brighton-forsvaret. Højlunds kasse lukkede kampen.

Og så er det jo bare et dejligt tidspunkt at finde målformen, når der er et trofæ på højkant næste weekend.

For første gang siden Champions League-braget på Old Trafford mod FCK i oktober(!) kom Eriksen på tavlen med en assist.

Og så var det endda en meget billig en, for Højlund gjorde egentlig arbejdet selv. Men den tæller i bogen og er et lille lys i en svær United-tid for den danske stjerne.

Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

Det var et rørende øjeblik, da Brighton-spilleren Adam Lallana blev skiftet ud.

Han blev hyldet af både fans og medspillere, for det var hans sidste kamp i den blå-hvide trøje efter fire sæsoner. Den tidligere Liverpool-spiller forlader Brighton efter sæsonen.

Med Premier League-sæsonen overstået mangler kun én ting for Eriksen, Højlund og alle de andre i den rødklædte del af Manchester.

FA Cup-finalen mod lokalrivalerne Manchester City, der netop har vundet Premier League for fjerde gang i træk. Det bliver vildt på lørdag.