Der er sjældent blevet set flere tårer trille på Anfield, som det var tilfældet under Jürgen Klopps afsked søndag. Og der var en helt bestemt person, der også lod tårerne få frit løb på tribunerne, som spillede en stor rolle i den afsked.

Klopps kone, Ulla Sandrock, stod og græd, da hendes mand blev hyldet i sin sidste kamp i spidsen for Liverpool.

Og det var der en rigtig god grund til, da hun blev forelsket i byen, som hun og manden fik ni år sammen i.

I 2022 fortalte Jürgen Klopp i et interview, at det netop var konens ord, som var stærkt medvirkende til, at han blev i Liverpool nogle år endnu - og det bliver Ulla Sandrock da også hyldet for nu.

Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix

»Ulla vil gerne blive og som en god mand, hvad gør man, når ens kone vil blive? Du bliver,« sagde Jürgen Klopp dengang.

Det havde Liverpool-fansene ikke glemt, da den tyske succestræner fik sin hyldest.

'Tak for at holde ham her i endnu et år, Ulla,' skriver Anfield Edition på X, der har mere end 400.000 følgere. 'Hun er grunden til, at Klopp blev på Anfield i 9 år. Hun blev forelsket i byen Liverpool,' skriver en anden bruger på det sociale medie.

Jürgen Klopp fortalte tidligere på året, at denne sæson blev den sidste i spidsen for Liverpool.

YNWA Ulla Sandrock Klopp pic.twitter.com/6jxbaTvzws — Vinny Cooney (@VinnyCooney1) May 19, 2024

I sin sidste tale til fansene blev han da også rørt.

»Jeg har set mange folk græde på tribunen, og det vil også ske for mig, for jeg kommer til at savne mange mennesker i denne fodboldklub. Men forandring er godt.«

»Det føles ikke som en slutning. Det føles som en ny start. Jeg så et hold, der spillede fuld af lyst. Det er en del af en forandring. Det er, hvad I har brug for,« sagde Jürgen Klopp efter sin sidste kamp som cheftræner i Liverpool.

Han kom til klubben i 2015 og har ført klubben til både en Champions League-triumf og det første engelske mesterskab i tre årtier.

Fredag bekræftede hollandske Arne Slot på et pressemøde, at han i næste sæson overtager roret i Liverpool.

45-årige Slot har stået i spidsen for Feyenoord i tre sæsoner. Det er blevet til et mesterskab og en pokaltitel.

Den engelske storklub meldt ud mandag aften, at Arne Slot officielt er ansat som ny manager i Liverpool.