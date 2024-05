En person er blevet reddet ud fra en brand i et rækkehus på Søndergade i Tønder.

Der er ingen personskade.

To lejligheder har været udsat for store skader i forbindelse med branden.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på X.

Brandårsagen er foreløbig ukendt.

Branden udvikler kraftig røg, og derfor opfordres beboere i nærområdet til at holde sig uden for røgfanen og lukke for vinduer, døre og ventilation.