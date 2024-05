Noget kan tyde på, at det ikke er helt slut for Venstre-kandidat til Europa-Parlamentet, Alexandra Sasha.

Torsdag meldte hun ellers ud på sin Facebook-profil, at hun trak sig som kandidat til EU-valget efter en række afsløringer på B.T. om hendes russiske forbindelser.

Men selv om hun siger, at hun trækker sig fra både valget og politik, kommer Alexandra Sasha stadig til at stå på stemmesedlerne til valget til Europa-Parlamentet den 9. juni.

Da stemmesedlerne allerede er trykt, er det nemlig for sent at blive fjernet som kandidat. Noget, som Alexandra Sasha selv tydeligvis er bevidst om.

Her er opslaget, hvor Alexandra Sasha bekræfter, at man stadig kan stemme på hende til valget. Foto: Instagram

Kigger man på Sashas Instagram-profil, har hun nemlig lagt en besked i sin story med en følger, der stadig agter at stemme på hende.

»Vi stemmer på dig på listen, selvom du ikke stiller op alligevel,« står der i beskeden, som Sasha svarer på i opslaget.

»Jeg får mange opkald nu. Men dette betyder meget. Og ja, man kan stadig stemme på mig,« skriver hun som tekst til billedet.

Det har dog ikke været muligt at få svar på, hvorvidt det betyder, at Alexandra Sasha alligevel ikke trækker sig som kandidat.

B.T. har rakt ud til hende for at spørge, om opslaget betyder, at hun tager imod sit mandat, i fald hun får tilstrækkelige stemmer til at få mandatet.

Alexandra Sasha er ikke vendt tilbage på henvendelsen inden udgivelse.

Sasha meddelte torsdag på sin Facebook-profil, at hun trak sig som kandidat. Det skete efter B.T. de seneste dage har afsløret, at Alexandra Sasha blandt andet har haft en central rolle i European Russian Forum.

Et forum, der ifølge ruslandsekspert Flemming Splidsboel har karakter af at være et prorussisk og Putinvenligt »påvirkningsforum.«

Derudover har B.T. afsløret, at Alexandra Sasha har mødtes med Boris Titov, en mand fra den russiske præsident Vladimir Putins absolutte inderkreds.

Ifølge The Anti-Corruption Foundation fungerer Titov som Putins stråmand og er involveret i korruption i forbindelse med Putins ejendomme.

B.T. kunne også afdække, at Alexandra Sasha i en valgtest gav udtryk for, at EU ikke skulle donere de nødvendige våben til Ukraine.

Alexandra Sashas side på Venstres hjemmeside er kort før middagstid blevet slettet.

