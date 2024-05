Skal EU donere de nødvendige våben til Ukraine i krigen mod Rusland?

De spørgsmål splitter nu Venstres EU-kandidater.

I hvert fald afviger kandidaten Alexandra Sashas svar markant fra Venstres spidskandidat Morten Løkkegaards.

Det kan B.T. afdække på baggrund af en gennemgang af den kandidattest til EU-valget, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO), har lavet.

Til udsagnet »EU skal donere de nødvendige våben og artilleri til Ukraine«, erklærer Alexandra Sasha sig uenig.

Dermed svarer Sasha, der er Venstres EU-kandidat på Fyn, i direkte strid med sit partis linje på området.

Venstres spidskandidat, Morten Løkkegaard, erklærer sig da også i modsætning til Sasha enig i udsagnet i om, at EU bør donere de nødvendige våben til Ukraine.

B.T. har forsøgt at få et interview med Alexandra Sasha for at blive klogere på, hvorfor hun svarer i strid med partilinjen.

Det har ikke kunnet lade sig gøre.

Derimod har Venstres pressetjeneste på vegne af Alexandra Sasha sendt et skriftligt svar, hvor hun forklarer sig.

»Som jeg også tidligere har sagt, så støtter jeg entydigt Ukraine og det ukrainske folk i kampen mod Rusland. Mit svar i kandidattesten skal ses på den måde, at jeg gerne vil have en fredsaftale, fordi jeg helt generelt ønsker den væbnede konflikt afsluttet hurtigst muligt,« lyder det således i dette skriftlige svar, der fortsætter:

»Er jeg så imod, at Ukraine skal have våben? Nej, men Ungarns modstand mod EU’s donationer har gjort det svært for EU, så skal Ukraine have våben og ammunition, så skal det først og fremmest komme fra de enkelte medlemslande – og her bakker jeg fuldt op om alle, der donerer våben, ammunition, medicin, materiel og andet til den ukrainske frihedskamp.«

Det er ikke første gang, at Alexandra Sasha svarer i strid med partilinjen på spørgsmål om Ukraine.

B.T. kunne mandag berette, at Sasha på Instagram havde svaret, at hun »helt klart ikke« støtter Ukraine i krigen mod Rusland.

Her lød det fra Venstre-kandidaten, at at hun ikke selv har skrevet den opsigtsvækkende kommentar. I stedet sagde hun, at hun var blevet hacket.

Onsdag kunne B.T. så afsløre, at Alexandra Sasha har deltaget i flere prorussiske møder arrangeret af en agent fra den russiske efterretningstjeneste, FSB.

