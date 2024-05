I dag er Alexandra Sasha kandidat til EU-valget for Venstre. Et parti, der fører kampagne mod russisk påvirkning i EU.

Men i 2016 og 2017 deltog hun i møder med European Russian Forum. Det kan B.T. afsløre på baggrund af screenshots af flere slettede opslag på Alexandra Sashas Facebook-profil.

Et forum, der ifølge ruslandsekspert ved DIIS Flemming Splidsboel har karakter af at være et russisk »påvirkningsforum«, der er »skabt for at fremme Ruslands interesser.«

Alexandra Sasha vil ikke stille op til interview om sagen, men bekræfter overfor B.T., at hun deltog i European Russian Forum i 2016 og 2017. Ifølge hende selv i forbindelse med sin specialeskrivning.

European Russian Forum ledes af det lettiske medlem af Europa-Parlamentet, Tatjana Ždanoka.

Hun blev tidligere i år afsløret af gravermediet The Insider i at have virket som hemmelig agent for den russiske efterretningstjeneste FSB fra 2004 og frem til i hvert fald 2017.

I kølvandet på den afsløring er Tatjana Ždanoka ifølge mediet Politico både blevet idømt en bøde af Europa-Parlamentets ledelse og blevet genstand for en efterforskning af den lettiske efterretningstjeneste.

Altså var Tatjana Ždanoka fungerende FSB-agent, da Venstres EU-kandidat Alexandra Sasha mødtes med hende og de øvrige deltagere i European Russian Forum.

Forummet støttes af den russiske mission i EU og den russiske udenrigsminister, Sergei Lavrov.

»Det er skabt for at påvirke blandt andet europaparlamentarikere, men også en bredere europæisk offentlighed i en særlig retning. Det er sådan en slags påvirkningsforum,« lyder vurderingen fra ruslandsekspert Flemming Splidsboel.

På trods af at European Russian Forum officielt har til formål at bygge bro mellem Rusland og Europa, kan forummet potentielt være et sted, hvor Tatjana Ždanoka har kunnet invitere folk ind for at påvirke dem, vurderer Flemming Splidsboel:

»Maske var der nogle, som hun faktisk kunne give navnene videre på til FSB-operatører og for eksempel sige: Prøv lige at række ud til hende her fra København, ikke? Fordi hun forstår vores sag.«

Alexandra Sasha har tidligere selv dokumenteret sin deltagelse i European Russian Forum på sociale medier, men har siden slettet flere af de opslag, der omhandler hendes deltagelse.

B.T. er dog i besiddelse af screenshots af de nu slettede opslag.

På disse kan man se Alexandra Sasha, der bærer et halsbånd med påskriften 'European Russian Forum'.

Man kan også se, at Venstre-kandidaten, der har russiske rødder, optrådte under sit russiske efternavn Bessmertnaia til forummet. Et efternavn, hun ikke anvender i sit politiske virke herhjemme.

Her ses Venstres EU-kandidat Alexandra Sasha til European Russian Forum i 2016. Sasha delte selv billedet på sin Facebook-profil i 2016, men har siden slettet det igen. Foto: Screenshot fra Facebook Vis mere Her ses Venstres EU-kandidat Alexandra Sasha til European Russian Forum i 2016. Sasha delte selv billedet på sin Facebook-profil i 2016, men har siden slettet det igen. Foto: Screenshot fra Facebook

Men hvorfor deltog Alexandra Sasha overhovedet i det prorussiske European Russian Forum?

B.T. har forsøgt at få et interview i stand med Venstre-kandidaten for at spørge om blandt andet det.

Det har ikke været muligt at få et interview med Alexandra Sasha, men Venstres pressetjeneste har på vegne af hende sendt et skriftligt svar. Svaret forholder sig ikke til alle de spørgsmål, som B.T. ønsker svar på.

Her er de spørgsmål, som B.T. mangler svar på Hvad lavede du de gange, du deltog i European Russian Forum? Hvad var din rolle i arrangementet? Hvordan – og hvorfor – blev du inviteret? Har du haft kontakt med nogle af de andre deltagere sidenhen? Hvorfor deltog du i et arrangement, der har til formål at pleje russiske interesser i Europa? Har du varetaget eller plejet russiske interesser i Europa? Hvorfor har du slettet flere af de opslag på dine private Facebook-profil, hvor du omtaler din deltagelse i Russian European Forum? Hvordan kan du forsvare at deltage i Russian European Forum efter invasionen af Krim? Hvordan forholder du dig til, at lederen af Russian European Forum, Tatjana Ždanoka, er blevet afsløret i at være russisk agent? Ždanoka var ifølge blandt andet The Insider agent for FSB i hvert fald frem til 2017. Du deltog altså i et møde med hende, mens hun var agent. Talte du med hende? I givet fald: Om hvad? Hvordan forholder du dig til, at den russiske stat støtter Russian European Forum?

»Det er korrekt, at jeg har deltaget i konferencer i European Russian Forum i 2016 og 2017. European Russian Forum var et initiativ, som var organiseret i regi af Europa-Parlamentet, og som havde til formål at fremme dialog, samarbejde og stabilitet mellem Øst og Vest,« lyder det således i det skriftlige svar, der fortsætter:

»Jeg deltog på de to konferencer, fordi jeg blev inviteret som speciale skrivende studerende ved University College London, hvor jeg læste politik og østeuropæiske studier. Som studerende ville jeg gerne deltage i en konference, der kunne give mig endnu mere indsigt i noget, der havde min interesse, og hvor der i den grad er behov for flere – og især politikere – der forstår spændingerne mellem øst og vest til bunds.«

Alexandra Sasha tilføjer, at hun ikke har deltaget siden 2017, og at »efter Ruslands urimelige angreb på Ukraine giver det forum desværre ikke mening længere.«