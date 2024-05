Et internt Venstre-dokument afslører nu nye forbindelser mellem partiets EU-kandidat Alexandra Sasha og prorussiske, Putinvenlige netværk.

Det sker, efter at B.T. onsdag kunne afsløre, at Venstres EU-kandidat Alexandra Sasha havde deltaget i flere prorussiske møder med European Russian Forum. Møder, der var arrangeret af en agent for den russiske efterretningstjeneste, FSB.

Nu viser det sig, at Alexandra Sashas rolle i det prorussiske netværk er større end hidtil antaget.

Det kan B.T. nu afsløre på baggrund af et internt Venstre-dokument, som vi er kommet i besiddelse af.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til de nye oplysninger fra hverken Alexandra Sasha selv eller Venstres pressetjeneste.

Det har ellers hidtil været pressetjenesten, der har svaret på vegne af Alexandra Sasha.

Således bekræftede Venstres pressetjeneste til B.T., at Sasha har deltaget i to møder med European Russian Forum i 2016 og 2017 med emner som »bekæmpelse af russofobi« på dagsordenen.

Møder, der blev arrangeret af det lettiske medlem af Europa-Parlamentet, Tatjana Ždanoka, som tidligere i år blevet afsløret i at have virket som agent for den russiske efterretningstjeneste FSB fra 2004 og frem til i hvert fald 2017.

Af et cv, som Alexandra Sasha selv har indsendt til Venstre i 2021, fremgår det dog, at hun har deltaget i hele seks møder i regi af European Russian Forum.

Af dette cv fremgår det også, at Alexandra Sasha, hvis fulde navn er Alexandra Sasha Bessmertnaia, i mange år har været repræsentant for European Alliance of Russian-speaking Youth, som er European Russian Forums ungdomsafdeling.

Sasha blev endda forfremmet til bestyrelsesmedlem i ungdomsafdeling, viser cv'et.

Ifølge Ruslandsekspert ved DIIS, Flemming Splidsboel, er de nye oplysninger om Venstre-kandidatens forbindelser til det prorussiske netværk »bestemt problematiske«.

Han har tidligere overfor B.T. karakteriseret European Russian Forum som et russisk »påvirkningsforum«.

»Alle de her organisationer er pro-Putin, og de indgår i et stort netværk, der skal fremme Ruslands interesser. Det er en skærpende omstændighed, at hun har deltaget i flere møder. At hun har haft en bestyrelsespost i ungdomsorganisationen er bare endnu mere skærpende,« siger Flemming Splidsboel til B.T.

Derudover har Alexandra Sashas mor, Ekaterina Bessmertnaia, også en central rolle i det prorussiske netværk. Hun kan knyttes til netværket tilbage fra i hvert fald 2011.

Her er, hvad der står i Alexandra Sashas interne cv fra 2021 Maj 2013 – nu Udvalgt som yngste repræsentant af England i organisationen European Aliance of Russian-speaking Youth i Europa-Parlamentet Forfremmet i 2016 til at være bestyrelsesmedlem og assistere formanden i at skabe dialog med repræsentanter fra England Har deltaget i de sidste seks årlige konferencer i Bruxelles, Europa-Parlamentet

Hun er nemlig dansk kontaktperson for EU Russian-speakers Alliance, som er den organisation, der arrangerer European Russian Forum.

Det fremgår af organisationens russisksprogede hjemmeside.

Af en gammel udgave af samme organisations hjemmeside fremgår det også, at Ekaterina Bessmertnaia har været kasserer for European Russian Alliance.

Det er ifølge Flemming Splidsboel blot endnu en skærpende omstændighed.

»Når det viser sig, at hendes mor faktisk er aktiv i den her organisation, så må man antage, at hun har vidst, hvad organisationen stod for, inden hun bevægede sig ind i den,« siger han.

Alexandra Sasha mødtes med Putins stråmand



B.T. kan desuden afsløre, at Alexandra Sasha har mødtes med Boris Titov, en mand fra den russiske præsident Vladimir Putins absolutte inderkreds.

Alexandra Sasha delte nemlig selv et billede på Facebook af mødet. Et billede, som hun siden har slettet, men som B.T. er i besiddelse af.

Hverken Alexandra Sasha eller Venstres pressetjeneste har en kommentar til sagen.

Her ses Venstres EU-kandidat Alexandra Sasha sammen med et medlem af den russiske præsident Vladimir Putins inderkreds, Boris Titov. Vis mere Her ses Venstres EU-kandidat Alexandra Sasha sammen med et medlem af den russiske præsident Vladimir Putins inderkreds, Boris Titov.

B.T. har derfor ikke kunnet få klart svar på, hvad omstændighederne for mødet mellem Titov og Sasha var.

Boris Titov var dog i London den 1. december 2017 i forbindelse med et besøg på den skole for østeuropæiske studier, UCL School of Slavonic and East European Studies, som Alexandra Sasha dengang studerede på. Her havde hun blandt andet fag som »Soviet and Russian Foreign Policy«.

Alexandra Sasha delte billedet 2. december 2017.

Boris Titov har siden 2012 arbejdet for Vladimir Putin som Ruslands kommissær for iværksætterrettigheder og er på en række sanktionslister.

Han har desuden også i en årrække fungeret som ejer og bestyrer af Putins vingårde.

Ifølge The Anti-Corruption Foundation, der blev stiftet af den nu afdøde Putin-kritiker Aleksej Navalnyj, er Boris Titov en del af Vladimir Putins absolutte inderkreds.

Ifølge organisationen fungerer Titov som Putins stråmand og er involveret i korruption i forbindelse med Putins ejendomme.

B.T. forsøger fortsat at få Venstre i tale om sagen.