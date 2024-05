Indtil videre har det kun været amatørbilleder, der har vist verdens mest kraftfulde stealth-bombefly på vingerne.

Men nu har det amerikanske luftvåben for første gang offentliggjort officielle billeder af en B-21 Raider under flyvning.

Det skriver Edwards Air Force Base på X.

I indlægget står blandt andet:

The #B21 Raider continues to conduct flight tests at Edwards with the B-21 Combined Test Force, including ground testing, taxiing, and flying operations. The Raider continues to make progress toward becoming the backbone of the #USAF bomber fleet. #AFMC @usairforce pic.twitter.com/u03HsnTKwd — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) May 22, 2024

'Raider gør fortsat fremskridt mod at blive rygraden i forsvarets flåde af bombefly.'

Ikke engang ved jomfruturen i 2023 blev der offentliggjort billeder af flyet. Formentlig for at holde tekniske detaljer om flyet, der bliver leveret af Northrop Grumann, hemmelige.

Under den igangværende testfaste frigiver forsvaret så billeder, men de tekniske detaljer holdes fortsat hemmelige.

Testflyet bærer nummeret AF 0001.

B-21 blev designet som et stealth-fly med en særlig udvendig belægning, der gør det svært at opdage for radarsystemer.

Derudover er overfladerne på flyet designet på en måde, som gør, at radarstråler næsten ikke reflekteres.

Det er derfor i stand til at overraske fjenden og foretage ubemærkede rekognosceringsflyvninger.

Ifølge fagbladet Aviation Week har B21-flyet et vingefang på 40 meter. Flyet er 16 meter langt og kan bære 9100 kilo våben.

USA har nu sendt et nyt hemmeligt bombefly på vingerne. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere USA har nu sendt et nyt hemmeligt bombefly på vingerne. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Den maksimale hastighed skulle være lige under 1000 kilometer i timen.

Det kan både bære almindelige våben og atomvåben.

Det amerikanske luftvåben har planer om at tage det i brug inden for de næste par år, hvor mindst 100 fly vil blive leveret.