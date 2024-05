Singapore Airlines er fortsat i gang med sin undersøgelse af, hvad der skete med det fly, som blev udsat for så voldsom turbulens, at mere end 30 personer kom voldsomt til skade og én brite mistede livet som følge af et hjerteanfald.

Og ifølge Channel News Asia er selskabet allerede klar med nogle foreløbige detaljer.

Da flyet passerede den sydlige del af Myanmar, gik G-kraften på 19 sekunder fra 0,44 positiv til 1,57 positiv, hvilke skabte de første vibrationer, som fik piloten til at tænde skiltet, der beder passagerne om at spænde sikkerhedsselen.

Herefter skete et nyt, markant skift i G-kraften, da den på blot 0,6 sekunder gik fra 1,35 positiv til 1,5 negativ.

»Dette resulterede sandsynligvis i, at de ikke fastspændte passagerer blev luftbårne,« lyder det fra undersøgelskommisionerne og flyproducenten Boing.

Et nyt, voldsomt skift i G-kraften fik – sandsynligvis – de samme passagerer til at falde ned igen.

Mens disse voldsomme udsving fandt sted, faldt flyet 54 meter.

»Det er sandsynligvis dette hændelsesforløb, der har ført til skaderne på besætning og passagerer,« lyder det i konklusionen.

G-kraft måler den acceleration et menneske udsættes for. Når vi står stille på jorden, oplever vi en påvirkning på én G.