Det danske kongehus har efter tronskiftet revurderet antallet af protektioner.

Det har ført til en markant reducering af protektioner, der inden tronskiftet var 258 i alt. Nu er antallet 140.

Det skriver Kongehuset på Instagram.

»Udvælgelsen af de kongelige protektioner har taget udgangspunkt i historiske forhold samt i de kongeliges særlige fokusområder og interesser. Antallet af protektioner er afstemt ud fra et hensyn til de kongeliges øvrige opgaver således, at de kongelige har mulighed for at kunne engagere sig i de valgte protektioner,« skriver lyder meldingen fra Kongehuset.

Kongen Frederik overtager 14 protektioner fra Dronning Margrethe og udvider også sit engagement inden for den grønne dagsorden som protektor for The Copenhagen Climate Ministerial.

Også Dronning Mary har får nye protektioner. Én af dem er blandt andet hos de Danske Hospitaltsklovne.

Også Prins Joachim, Prinsesse Marie og Prinsesse Benedikte har fået nye protektioner.

B.T. forsøger at finde ud af, hvilke protektioner kongehuset ikke har længere.

Opdateres …