Kasper Hjulmand har truffet et afgørende valg denne torsdag.

I lokalerne hos DBU satte han navn på de 26 spillere, der skal spille EM for Danmark, og her får du B.T.s dom over højdepunkterne fra en dag, hvor Hjulmand ikke havde de store kaniner i hatten.

Og på den måde har han igen sat røven i en højde, hvor de danske fodboldkritikere er klar til at klaske til, fordi dén og dén spiller mangler blandt de rødhvide udvalgte.

Herunder får du B.T.s dom over Kasper Hjulmands landsholdstrup, hvor landstræneren også forklarer flere til- og fravalg.

Gaaaab ... Sådan tænker de fleste formentlig om Kasper Hjulmands landsholdstrup, der er blottet for overraskende tilvalg og fyldt med de spillere, vi har fulgt på det danske landshold længe.

Og det får formentlig Hjulmands kritikere op af stolen, så vores besked er klar: Vogt dig selv, Kasper Hjulmand!

Med sådan en trup vil du få en stor del af de danske landsholdsfans- og eksperter på nakken.

For hvor er Matt O'Riley, hvor er Nicolai Vallys og hvor er Gustav Isaksen? Hvor er overraskelsen?!!!

Vi vil altid have nyt, nyt, nyt - men i dag må vi indrømme, at vi faktisk forstår Kasper Hjulmands landsholdsudtagelse, hvor relationerne er i højsædet, og det er formentlig dét, der skal få en dansk landsholdstrup uden de helt vilde individualister langt.

Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters/Ritzau Scanpix

Brandvarme Matt O'Rileys fravær på midtbanen må dog alligevel stå ud som det fravalg, der får os til at rynke mest på næsen.

Efter udtagelsen forklarede Hjulmand, at O'Riley skulle have slået en spiller fra midtbanegruppen af. Én af dem kunne være den offensivt-mindede Mathias Jensen - men det har vist sig at være en svær opgave:

»Jensen er virkelig dygtig. Han er en af de ledende spillere i Brentford, har en fantastisk fod og dækker store områder af banen med stor intensitet. Og jeg er ikke enig i, at han ikke spiller gode landskampe.«

»Jeg har læst, at han aldrig spiller gode landskampe, men det passer jo ikke. Mod Østrig var han banens bedste spiller, og det glemmer man måske nogle gange,« lød forklaringen om tilvalget af Mathias Jensen og så om fravalget af O'Riley:

Her er den danske EM-trup

»Jeg spørger ofte, om de (tvivlere, red.) har set en spiller spille, og det er der mange, som ikke har. Og så er spørgsmålet, hvem der ikke skal med? Det er hele tiden en prioritering.«

»Det er mit job at være ham, der bestemmer. Det er fair. Jeg kan lide Matt, han er pissegod, men andre har været bedre,« svarede landstræneren.

Landstræneren medgiver, at Matt O'Riley ikke kunne gøre meget mere, end han har gjort i Celtic denne sæson - og han spår ham masser af kampe på landsholdet i fremtiden.

'Den største skandale i nyere landsholdshistorie' kaldte Thomas Gravesen det i Tipsbladet i marts, da Nicolai Vallys ikke blev udtaget til landsholdet.

Nu må Gravesen frem med grovfilen igen, for Hjulmand så igen bort fra Vallys, hvorfor landstræneren skriver landsholdshistorie ved for første gang nogensinde ikke at tage en Superliga-spiller med til en slutrunde.

Vallys er slået af spillere som Mikkel Damsgaard og Jacob Bruun Larsen, der begge kommer til at gøre sig i den offensive venstre side, hvor Vallys har sit udgangspunkt for Brøndby.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Bruun Larsen er en kantspiller, der kan udfordre og skabe noget ud fra en bred position. Der adskiller Jacob sig fra andre som Vallys, der spiller mere inde i banen.«

»Han har i det sidste stykke tid taget nogle skridt, så med hans en mod en-ting og hans fart, har vi vurderet, at vi gerne vil have sådan en spiller med,« sagde Hjulmand, som gentog sin pointe om, at Damsgaard var en særegen spiller til at lægge sig mellem linjerne hos modstanderne.

I den højre side af offensiven tog Anders Dreyer pladsen foran Gustav Isaksen, og det skyldes ifølge Hjulmand Anders Dreyers forrygende form, hans langskud og Isaksens manglende spilletid på det seneste.

Ja, nu kan EM-feberen for alvor melde sig og Hjulmand krydse fingre for, at han undgår skader i landsholdstruppen.

Det danske landshold samles i Helsingør på mandag, og således sparkes EM-lejren endelig i gang.

Flere af de spillere, der står i periferien af landsholdstruppen har dog fået besked om at holde sig klar ved telefonerne, for der kan opstå skader eller andre komplikationer, inden Hjulmand den 7. juli skal indsende sin endegyldige trup til EM.

For spillerne i truppen venter der i næste uge to testkampe mod Sverige og Norge i henholdsvis Parken den 5. og på Brøndby Stadion den 8., inden de rejser mod Tyskland den 11. juli.