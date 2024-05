Hotelkonge og medejer af Arp-Hansen Hotel Group, Birger Arp-Hansen, trækker sig fra hotelgruppens bestyrelse.

Det sker som direkte konsekvens af TV 2-dokumentaren 'Den sorte svane', skriver Estate Media torsdag efter at have været i kontakt med hotelkongens bror.

»Min bror oplyser, at han ikke har kendskab til, at der er foregået noget ulovligt i hans selskaber, men han har alligevel valgt at trække sig fra bestyrelsen, for at der ikke skal kunne rejses nogen form for tvivl om troværdigheden i Arp-Hansen Hotel Group«, lyder det.

»Det, synes jeg, er en klog beslutning«.

Birger Arp-Hansen er medejer af flere natklubber i København, herunder Søpavillionen og Museo, som i dokumentaren bliver sat i forbindelse med systematisk hvidvask.

Hans bror, Henning Arp-Hansen, udtaler til Estate Media, at Birger Arp-Hansen ikke har kendt til hvidvask.

TV 2's dokumentar 'Den sorte svane' havde premiere tirsdag og afslører ved hjælp af skjult kamera forbindelser mellem kriminelle rocker- og bandegrupperinger og højtstående forretningsmænd og advokater.