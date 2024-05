Det kan næsten ligne lava, som flyder i et naturområdet i Alaska.

Men der er tale om floder og vandløb, der skifter farve – fra en ren, klar blå til en rusten orange – på grund af de giftige metaller, der frigives ved optøning af permafrost.

Det viser en ny undersøgelse ifølge CNN.

Fundet overraskede forskere fra National Park Service, University of California og US Geological Survey, som endte med at udføre test på 75 steder i vandvejene i Alaskas Brooks Range.

Det 'rustne' og uklare vand er blevet orange i løbet af de sidste fem til 10 år, ifølge undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet Communications: Earth & Environment.

Misfarvningen og uklarheden er forårsaget af metaller som jern, zink, kobber, nikkel og bly, hvoraf flere af dem er giftige for flodernes- og vandløbenesøkosystemer.

»Vi er vant til at se dette i dele af Californien, dele af Appalachia, hvor vi har minedriftshistorie. Dette er en klassisk proces, der sker i floder her på det kontinentale USA, som har været påvirket i over 100 år siden nogle af minestrømme i 1850'erne,« sagde Brett Poulin, medforfatter til undersøgelsen og professor i miljøtoksikologi.

»Men det er meget opsigtsvækkende at se det, når du er i noget af det mest afsidesliggende vildnis, og du er langt fra en minekilde.«

Arktisk jord indeholder naturligt organisk kulstof, næringsstoffer og metaller, såsom kviksølv, i permafrosten, siger undersøgelsen. Høje temperaturer har fået disse mineraler og vandkilderne omkring dem til at mødes, når permafrosten smelter.

Arktis opvarmes fire gange hurtigere end resten af ​​verden, har undersøgelser vist.

»Det, vi tror, ​​vi ser, er denne optøning af jord, der sker hurtigere der, end det ville ske andre steder,« sagde Poulin.

»Det er virkelig en uventet konsekvens af klimaændringer.«