Det står helt klart. Temu har taget danskernes handelsvaner med storm.

De næsten usandsynligt billige priser og den gratis levering har fået massevis af danskere til at shoppe amok.

I den anledning har B.T. købt en række produkter og fået en ekspert i forbrugerkemi fra Forbrugerrådet Tænk og en trendforsker til at vurdere, om produkterne egentlig er de små penge værd.

T-shirt:

På Temu kan en simpel, hvid T-shirt findes til små 24 kroner.

Den er skabt af en 100 procent syntetisk sammenblanding af materialer – 95 procent polyester og fem procent akryl.

Kigger man på det danske marked har supermarkedskæden Bilka en hvid T-shirt til 59 kroner i en lignende pasform.

Den er til gengæld 100 procent bomuld. Men man kan også godt finde varianter, der er lige så billige som Temus på andre webshops.

Og eksperterne, der i seneste episode af 'Spar Kassen', vurderer varer fra Temu, fremfører også det argument. Man kan sagtens købe T-shirts af denne kvalitet.

Men der er regler for tekstil, som man skal være opmærksom på. For eksempel er der regler for, hvordan man må farve stoffer til tøj, og så må der ikke være nikkel i knapperne.

»Derfor ville jeg tænke mig om, når jeg købte tøj fra Temu,« siger Stine Müller, der er projektleder ved Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Solcreme:

Produkter til huden er noget af det, du skal være særlig opmærksom på, når du handler på Temu, lyder det igen fra Stine Müller.

Der er gode priser på solcreme hos Temu. B.T. har bestilt en lille flaske med faktor 50 til bare 16,5 kroner.

I Matas koster en lignende solcreme, der dog er lidt større, 85 kroner.

»Solcreme er jo en af de ting, vi faktisk vil have har en funktion. Det er risky business, og det vil jeg ikke anbefale,« siger Stine Müller, mens hun kigger på ingredienslisten, hvor hun ikke kan se de nødvendige solfiltre.

Det bliver bakket op af trendforsker Anne-Sophie Lahme, der kalder solcreme fra Temu for et »absolut no-go«.

Barberskrabere:

Et håndtag og tre skraberhoveder til 13,20 kroner fra Temu, har B.T. erhvervet sig.

Fra Gillette kan man få et håndtag med to skraberhoveder til 100 kroner. En ret stort besparing.

Nogle skrabere kan man få røde knopper og generelt irriteret hud af, lyder det fra Stine Müller.

»Alle, der nogensinde har forsøgt at barbere ben med sådan en skraber, ville være tilbageholdende,« lyder det fra Anne-Sophie Lahme.

Rengøringsbørste:

B.T. har fundet sig en lille fiks rengøringsbørste, med håndtag til bare 5,80 kroner.

Præcist den samme kan findes på forskellige danske webshops til 29 kroner.

Og lige præcist ved sådan en dims, kan Stine Müller ikke se det store problem i at købe ind fra Temu.

»Jeg har ikke nogle betænkeligheder ved sådan noget. Det ville være noget andet, hvis det var rengøringsmidler,« siger hun.

Ifølge Anne-Sophie Lahme er rengøringsbørsten et godt eksempel på, at Temu skaber et behov, som man ikke ellers ville have.

»Det her er en dims, som ingen af os vidste, at man havde brug for i sit liv. Men så kommer man ind på Temu og ser den her rengøringssandwich,« siger hun.

Den generelle anbefaling fra Stine Müller lyder, at man skal holde sig fra at købe legetøj, hudpleje og elektronik på Temu.

Temu har taget danskerne med storm, men i den kinesiske webjungle fyldt med gode priser, rabatter og gratis levering, kan det være svært at skelne mellem store besparelser og farlige fristelser.

Lyt med, og bliv klogere på, hvor du kan gøre dig et sandt kup, hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.