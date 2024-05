Det bliver formentlig en gevaldig sejtrækker for dagligvarekoncernen COOP, der driver Brugsen, Kvickly og 365discount, at få kunderne til at vende sig til hakket kød i plastikposer.

Det vurderer en ekspert i forbrugeradfærd, der peger på tre ting, der vil bekymre kunderne ved den nye emballage.

»Kundernes bekymringer ved at udskifte kødets emballage til noget, de ikke er vant til, vil være kødets friskhed, sikkerhed og hygiejne. Det kan bremse kundernes accept,« Stefanie Sohn, der er lektor på Syddansk Universitet, og bland andet forsker i forbrugeradfærd.

Hun slår fast, at det kan tage noget tid før, at kunderne har accepteret ændringerne.

»Når forbrugerne er vant til at købe kød i én form for plastikemballage og har gjort det i lang tid, kan de have udviklet specifikke rutiner og forventninger. At ændre disse vaner kan tage tid,« siger Stefanie Sohn.

Coop har meldt ud, at der med spænding ventes på kundernes reaktioner, når de nye indpakninger af kødet sker fra uge 34.

»Vi er spændt på, hvordan forbrugerne tager imod det. For det er en ny fornemmelse at stå med en pakke i hånden, som ikke har den faste bakke nedenunder,« sagde Thomas Roland, der er chef for kvalitet og ansvarlighed i Coop, mandag morgen til Ritzau.

Stefanie Sohn tør ikke gætte på, hvor længe det vil tage kunderne at acceptere, at kødet sælges i poser.

»Nøglen til at lette kundernes overgang til at købe kød i poser bliver, at Coop kontinuerligt oplyser kunderne, at det ikke går ud over kvaliteten,« siger hun og tilføjer:

»Men det vil tage tid for mange kunder, mens andre selvfølgelig vil være hurtigere til at anerkende det, fordi de er meget positive over, at der bruges mindre plastik.«

