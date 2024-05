I februar vendte grev Nikolai og hans kæreste Benedikte tilbage til Danmark efter et halvt års studieophold i Australien.

Kort efter tog greven tilbage til Sydney for at medvirke i den australske modeuge, og i den forbindelse gav han et interview, hvor han afslørede sine drømme for fremtiden. Nu er interviewet ude.

Den 24-årige greve har siden 2018 arbejdet som model for store internationale modemærker som Dior, Burberry og Cartier.

Sideløbende har han studeret 'Sales Management' på Copenhagen Business School – og her bliver han, hvis alt går efter planen, færdig til sommer, når han har forsvaret sin kandidatafhandling.

Grev Nikolai under et modeshow i 2018. Foto: Franck Robichon/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Grev Nikolai under et modeshow i 2018. Foto: Franck Robichon/EPA/Ritzau Scanpix

Det australske modeblad GQ Australia, der møder grev Nikolai under den australske modeuge, spørger ind til hans tanker om fremtiden.

»At studere i fem år har givet mig en masse fleksibilitet – jeg kan sagtens tage en uge ud og rejse. Så øverst på min liste ville være at finde noget, der også kan give en vis fleksibilitet,« svarer han.

Han tilføjer, at selvom erhvervsøkonomi og modeshows og catwalks kan lyde som to vidt forskellige ting, så er der også ligheder.

»Jeg tænker, at forretning er en del af en hver organisation. Vi studerede også modebrands som erhverscases i skolen, så på den måde er det ikke så fremmed for hinanden,« forklarer han og tilføjer:

Grev Nikolai med grev Felix, prins Joachim og grevinde Alexandra i 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Grev Nikolai med grev Felix, prins Joachim og grevinde Alexandra i 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det ville være dejligt at kombinere mine forretningsstudier med et andet aspekt af mode, som jeg allerede arbejder med. Men vi får at se.«

I foråret er grev Nikolai begyndt at lave modelbilleder for det danske smykkefirma Georg Jensen.

Adspurgt om man kunne forestille sig, at han om nogle år kunne lede et 'særligt dansk smykkefirma', svarer han med et grin, at det kunne han godt tænke sig, og at det kunne være sjovt.