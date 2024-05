Advokathuset Horten er klar til dialog med de kunder, som efter en TV 2-dokumentar har mistet tillid til firmaet.

Flere store kommuner har onsdag truet med at droppe Horten som juridisk rådgiver på baggrund af skjulte tv-optagelser, som viser en partner i firmaet rådgive en svindler i at skjule spor efter hvidvask.

Partneren, Nicolai Dyhr, er siden blevet suspenderet.

»Vi behandler henvendelserne fra kommunerne med den største seriøsitet og har fuld forståelse for, at de kan have spørgsmål oven på vores tidligere partners udtalelser i TV2’s udsendelse. For os var de udtalelser fuldstændigt uacceptable og helt uforenelige med vores værdier,« udtaler Hortens direktør, Anders Bager Jensen i en mail.

Arkivfoto af advokat Nicolai Dyhr, tidligere partner i advokatkontoret Horten.

Både Odense Kommune, Aalborg Kommune og Københavns Kommune, som alle køber ydelser hos Horten, har i kølvandet på dokumentaren 'Den Sorte Svane' afkrævet advokathuset en grundig forklaring.

I TV 2-dokumentaren ser man den nu tidligere Horten-partner, Nicolai Dyhr, vejlede en forretningsmand i at begrave svindel i en række firmaer.

»Det bedste set fra din side er at aflevere et konkursbo, der er et hul i jorden,« siger han på skjult kamera. »Så bliver der ryddet overfladisk op, og så bliver det lukket inden for tre til seks måneder.«

Håber, at det er en enlig svale

I Københavns Kommune, hvor Horten hvert år efter sigende leverer rådgivning for flere millioner gennem en rammeaftale, vil sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) have en redegørelse fra firmaet, som skal vise, om det er til at stole på.

»Om der er flere af deres advokater eller partnere, der har ageret på denne måde. Det håber jeg selvfølgelig ikke; jeg håber, at det er en enlig svale,« sagde Welling onsdag til B.T.

Er der ikke tale om en enlig svale, er hun personligt klar til at droppe samarbejdet.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Jens-Kristian Lütken (V), vil vide, om den nu suspenderede partner, Nicolai Dyhr, har arbejdet på projekter for kommunen.

Samtidig vil han have selskabet til at gennemgå sit kundekartotek for at se, om der er flere rockere og bandemedlemmer imellem.

Hortens direktør, Anders Bager Jensen, afviser, at Dyhr har arbejdet på projekter hos nogen af de kommuner, der benytter sig af selskabets rådgivning:

»Nicolai Dyhr sad ikke med nogen af Hortens kommunale eller offentlige klienter,« siger han, »og vi ser frem til at tage en god, åben og ærlig dialog med dem, så de kan føle sig trygge i det videre samarbejde med os.«

Dyhr deltager torsdag i et retsmøde ved Retten i Odense, hvor han ifølge TV 2 forsøger at få nedlagt forbud mod skjulte optagelser af ham i 'Den sorte svane'.

Dyhr siger til TV 2, at alt er gået efter bogen i de konkursboer, han har behandlet for den svindler, som TV 2 sætter ham i forbindelse med i sin dokumentar.

Hans udtalelser på de skjulte optagelser har han ytret for at skabe tillid og lokke svindleren til at lade ham være kurator. Han kalder det at lukke dem ind i 'ålerusen'.

Agerer stadig kurator i konkurssager

Efter Dyhr er blevet suspenderet af Horten, er B.T. kommet i besiddelse af e-mails sendt af advokater i Horten, som bekræfter, at Dyhr fortsat fungerer som kurator i igangværende konkurssager.

Det bekræfter Hortens direktør også over for B.T.:

»Nicolai Dyhr er helt og aldeles ude af Horten. Men på nuværende tidspunkt er Nicolai Dyhr stadig kurator i en lang række igangværende sager, og det kan Horten ikke lave om på«, udtaler Anders Bager Jensen i en mail.

Direktøren bemærker, at Nicolai Dyhr er udpeget af skifteretterne, »og det er kun dem, der kan tage stilling til, hvorvidt han skal fortsætte med at være kurator i de sager.«

»Derfor er de sager, hvor Nicolai Dyhr er kurator, heller ikke Hortens sager, men udelukkende Nicolai Dyhrs sager,« lyder det.

»Horten hverken kan eller vil videreføre Nicolaj Dyhrs sager, men for at beskytte kreditorernes interesser i de forskellige boer, har vi ikke bare 'smidt dem på gaden' men håndterer dem, imens vi venter på en afklaring af, i hvilket omfang skifteretterne ønsker, at Nicolai Dyhr skal fortsætte som kurator eller ej i de igangværende sager.«

Horten forventer, at det spørgsmål er afklaret i løbet af 14 dage.