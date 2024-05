Det er otte år siden, at Carrie Fisher døde.

Nu beskylder hendes ven, sangeren James Blunt, filmselskabet bag Star Wars filmene for at have presset skuespilleren ud over kanten.

James Blunt påstår, at Carrie Fisher 'mishandlede sin krop', fordi Star Wars cheferne ‘pressede hende til at blive tynd’. Det skriver Independent.

Historien fortalte den 50-årige ‘You’re beautiful’ sanger, da han i weekenden optrådte på den britiske Hay Festival i Hay-on-Wye.

Den britiske sanger James Blunt på scenen under en koncert i Ungarn i marts. Foto: Balazs Mohai/EPA/Ritzau Scanpix

På festivalen skulle Blunt fortælle anekdoter fra sin tidligere bog ‘Loosely Based on a Made-Up Story’, men han talte altså også om sit venskab med den amerikanske skuespiller, der spillede prinsesse Leia i Star Wars filmene.

James Blunt og Carrie Fisher var nære venner. Så tætte, at han flyttede ind hos hende, hendes datter og mor, da han arbejdede på sit debut-album 'Back to Bedlam', der udkom i 2004.

Ifølge James Blunt var det ikke kun lykkeligt, da Carrie Fisher blev tilbudt at være med i ‘Star Wars: The Last Jedi’, der udkom i 1917– 40 år efter den første star Wars film ‘Stjernekrigen’ havde premiere.

James Blunt har tidligere fortalt, at han var sammen med Princess Leia-skuespilleren aftenen før, hun den 23. december 2016 blev fundet bevidstløs på et fly fra London til Los Angeles.

Harrison Ford, Carrie Fisher og Mark Hamill i den første Star Ars film fra 1977. Foto: AP/Ritzau Scanpix



På det tidspunkt havde Fisher afsluttet optagelserne til 'Star Wars: The Last Jedi'.

»Hun var virkelig på toppen og positiv, men de havde lagt et stort pres på hende for at være tynd. Hun talte om de vanskeligheder, som kvinder har i branchen, hvordan mænd får lov til at blive gamle, og det får kvinder bestemt ikke i film og tv,« fortalte Blunt publikum på festivalen og tilføjede:

»Hun lagde virkelig et stort pres på sig selv, begyndte at tage stoffer igen, og da hun steg på flyet, havde hun faktisk taget livet af sig selv. De siger, at det var en form for hjertesvigt, men hun havde taget nok stoffer til at have en rigtig god fest.«

Efter kollapset på flyet, blev Carrie Fisher indlagt og få dage senere døde den kun 60-årige skuespiller.

Carrie Fisher blev født ind i filmens verden som datter af skuespillerne Debbie Reynolds og Eddie Fisher.

En toksikologisk rapport viste efterfølgende, at hun blandt andet havde kokain, heroin, MDMA og metadon i blodet.

I sin bog har Blunt tidligere skrevet, at Carrie Fisher’s datter, Billie Lourd, delvis har bebrejdet ham for sin mors død. Også det uddybede han på festivalen, skriver The Hollywood Reporter:

»Charlie, hendes bedste ven, konfronterede hende mere direkte og sagde, at hun skulle holde op med at tage stoffer. Jeg valgte en anden tilgang og tog dem sammen med hende, mens jeg bildte mig selv ind, at jeg ville guide hende til forløsning en dag – bare ikke i dag. Resultatet er, at hendes datter Billie giver mig en del af skylden for hendes død og ikke længere taler til mig.«

The Independent har forlagt Blunts kritik for Rian Johnson, der instruerede ‘Star Wars: The Last Jedi’ i 2017 og filmselskabet bag filmene. Hidtil er ingen af dem vendt tibage på kritikken.