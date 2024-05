Endnu en natklub reagerer nu efter at være sat i forbindelse med TV 2s omtalte dokumentar 'Den Sorte Svane'.

Denne gang er det Søpavillonen, der i dokumentaren sættes i forbindelse med falske fakturaer.

Men det afviser natklubben, skriver ejer Simon Lennet på Instagram.

»Den seneste måned har vi grundigt dokumenteret for TV 2, at vi intet ulovligt eller forkert har gjort i forbindelse med omtalte faktura.«

I 'Den Sorte Svane' får man indblik i, at 'muldvarpen' Amira Smajic modtager dokumentation for falske fakturaer fra et firma, der ejes af forretningsmanden Martin Malm.

Ifølge TV 2-dokumentaren er det nogle af de største københavnske natklubber, herunder Museo og Søpavillonen, der har modtaget falske fakturaer fra Martin Malm som kunder i hans firma.

»Vi har betalt en faktura til en underleverandør for en reel vagtydelse. Hvad der sker med pengene derfra, kan vi ikke tage ansvar for,« skriver Simon Lennet og fortsætter:

»Vores betalte faktura var ægte, det har vi dokumenteret over for TV2, som valgte ikke at nævne den afgørende forskel i dokumentarudsendelsen, men i stedet tilføjede det i en artikel, man kan finde på tv2.dk.«

Også Museo, som blandt andet ejes af Remee, afviser ethvert kendskab til falske fakturaer.

TV 2-dokumentaren fik premiere tirsdag. Dokumentaren kortlægger forbindelser mellem en kriminel underverden og eksempelvis advokater, entreprenører og erhvervsfolk.

Gennem skjulte optagelser fra en muldvarp i det kriminelle miljø afsløres omfattende og alvorlig kriminalitet som hvidvask af store summer og svindel med bortskaffelse af forurenet jord.

Natklubberne Både Museo, Søpavillonen og Chateau Motel, som omtales i dokumentarserien har afvist over for TV 2, at de var bevidste om, at deres betalinger gik til hvidvask.

TV 2 har heller ikke kunnet dokumentere, at de kendte til det.

»Så blot for en god ordens skyld: På Søpavillonen kender vi ikke de folk, som ses bedrage det danske samfund i ’Den sorte svane’,« lyder det afsluttende fra Simon Lennet.