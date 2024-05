Prinsesse Tatianas bror Attilio Brillembourg har ikke været set, siden han forsvandt for mere end 10 dage siden i Californien.

Der er igen dårlige nyheder fra det græske kongehus, efter det er kommet frem, at den 43-årige prinsesse Tatianas bror er forsvundet. Det har han i følge amerikanske myndigheder været siden han 18. maj sidst blev set i Malibu Californien.

Det skriver Hello Magazine.

Nu, 12 dage efter, er Attilio Brillembourg stadig ikke fundet. Mange mennesker forsøger dog stadig at finde broderen til den græsk-danske prinsesse.

Detectives need your help locating missing person Attilio Brillembourg. To provide info anonymously, call LA Crime Stoppers 800-222-8477, smartphone:"P3Tips" App or by website: https://t.co/EolYt2qufe@acornnewspaper@TheMalibuTimes@991KBU@CityMalibu pic.twitter.com/uGIUmKFZmx — LASD Lost Hills Stn. (@LHSLASD) May 19, 2024

Det skriver hun nu tak for i en story på sin Instagram-profil.

»Jeg vil give min dybeste tak for den overvældende kærlighed og støtte fra dem, der har ledt efter ham dag og nat. Det betyder alverden for os, imens vi stadig leder efter min bror, der forsvandt i Malibu Californien,« skriver Prinsesse Tatiana i sin story og fortsætter:

»Jeres tanker har været en energikilde for mig og min familie. Vi beder jer fortsat om hjælp. Uanset hvilken information, du har, så kan det gøre en forskel. Af hele mit hjerte tak.«

Hendes brors forsvinden er heller ikke den eneste hårde nyhed for prinsesse Tatiana. For i april kunne det græske kongehus oplyse, at prinsesse Tatiana og hendes mand prins Nikolaos skulle skulles efter 14 års ægteskab.