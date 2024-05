Maria Duurhus’ søn blev omringet og slået til plukfisk af indvandrerdrenge. Skolen. Derefter blev hun opfordret til at vise hensyn til deres anfører.

Det er den historie, som Maria Duurhus, der er sygeplejerske og sidder i folketinget for Socialdemokratiet i dag fortalte i debatpodcasten Borgerlig Tabloid og tidligere til Berlingske.

Hendes søn gik på daværende tidspunkt i 8. klasse og var kort inden overfaldet skredet ind over for en gruppe jævnaldrende indvandrerdrenge, der var i gang med en voldsom vasker med sne af en dreng fra indskolingen.

Maria Duurhus fandt sin søn med brækket næse og bøjede ribben, og der var der ikke engang en lærer hos ham.

De involverede drenge blev sendt hjem i tre dage, men herefter blev der intet særligt foretaget – ud over at hendes søn blev rådet til at blive væk fra 9. klassernes sidste skoledag.

Maria Duurhus fortæller selv i podcasten, at hun mener, skolen havde berøringsangst over for indvandrerdrengene. Hendes tolkning harmonerer med to smertelige erkendelser, som vi vendte til slut i podcasten.

For det første er folkeskolens pædagogik helt igennem feminiseret. Lærere og pædagoger er optaget af at nå indtil de »kriminalitetstruede« drenge. De vil gerne forstå og anerkende.

Men der er en form for omsorg, som er blevet glemt: Kærlig disciplin, At handlinger skal have konsekvenser. Det er ikke for at straffe drengen, der er kommet på afveje. Det er for at hjælpe ham.

Det er her, politikerne bør starte, hvis skolen skal være et sted, hvor indvandrerbander ikke frit kan hærge. Lærerne skal igen have redskaber til at straffe dårlig opførsel, og udsmidning skal være nemmere end i dag.

Derudover skal folkeskolernes personale lære en anden smertelig sandhed: Indvandrerbanderne er bærere af en dominanskultur, som harmonerer meget dårligt med den danske kultur.

Den kultur skal de forstå bedre end i dag. Men ikke for at rumme og tolerere den. De skal forstå den, så de kan være med til at ændre den.

Maria Duurhus historie kommer i kølvandet på en heftig debat om dominansvold og æreskultur, som Frederik Vad (S) har startet. Forhåbentlig er tiden endelig moden til at droppe berøringsangsten over for den gruppe elever, der uden disciplin ender som fremtidens hårdkogte bandemedlemmer.

Astrid Johanne Høg

