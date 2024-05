Ruslands præsident Vladimir Putin kom onsdag med en klar udmelding.

Både til russerne og omverdenen.

Under et møde i Ruslands råd for strategisk udvikling og nationale projekter hævdede Putin, at »alle russere lever i et unikt og historisk øjeblik«, skal »arbejde, som om de er i frontlinjen« og »føle sig mobiliseret« for, at Rusland kan nå sine mål.

Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) i sin seneste analyse af krigen i Ukraine – som ikke er i tvivl om, hvad Putin ønsker at opnå.

ISW vurderer, at Putin dels vil understrege overfor omverdenen – herunder Vesten – at Rusland er mere end klar til en langvarig krig i Ukraine.

Og dels er det ifølge ISW en besked til den russiske befolkning.

En besked om, at borgerne skal forberede sig på, at det russiske samfund bliver gearet endnu mere til en krigsøkonomi med økonomisk og social mobilisering, end det hidtil har været tilfældet.

De russiske magthavere sammenligner ofte den nuværende situation med Den Store Fædrelandskrig – som Anden Verdenskrig kaldes i Rusland – for at få russerne til at bakke op om Putins krigsførelse og acceptere de begrænsninger, afsavn og ofre, den medfører for den enkelte i hverdagen.